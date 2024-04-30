Eskişehir'deki Yurtta Asansör Arızası Komik Diyaloglara Yol Açtı - Son Dakika
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Eskişehir'deki Yurtta Asansör Arızası Komik Diyaloglara Yol Açtı

Eskişehir\'deki Yurtta Asansör Arızası Komik Diyaloglara Yol Açtı

Eskişehir'deki Doğan Aslan Bey KYK Erkek Öğrenci Yurdu'nda asansörün motorunun arızalanması üzerine kullanıma kapatılması ve üzerine yazılan 'motor arızası nedeniyle kullanılmamaktadır' yazısı, öğrenciler arasında komik bir diyaloğa sebep oldu. Öğrencilerin ilginç sorularına yurt görevlilerinin nezaketle cevap vermesi, görenleri gülümsetti. Asansörlerin bakımının hala devam ettiği belirtildi.

30.04.2024 10:24
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Eskişehir'deki bir yurtta asansörün motorunun arızalanmasından dolayı kullanıma kapatılıp üzerine 'motor arızası nedeniyle kullanılmamaktadır' yazısının asılmasının ardından bunu gören ve ne zaman yapılacağı hakkında soru soran öğrenciler, bilgi kağıdının üzerinde komik bir diyaloğa sebebiyet verdi.

Tepebaşı ilçesinde bulunan Doğan Aslan Bey Kredi Yurtlar Kurumu Erkek Öğrenci Yurdu'nda asansör bozuldu. Asansörün bozulduğunu farkeden yurt görevlileri, bir süreliğine kullanıma kapattı. Asansörün ne zaman yapılacağını merak eden öğrencilerin asansör üzerindeki 'Motor arızası nedeniyle kullanılmamaktadır' yazısının altındaki boşluğa ilginç yazılar yazdığı görüldü. Öğrenciler tarafından "Hadi hocam, halledin şunu artık ya", "Uçak motoru mu bu kaç hafta oldu?" gibi soruların arından yurt görevlileri olduğu tahmin edilen kişilerin ise, "Gereği yapılacak müsterih olunuz" yazması görenleri gülümsetti. Görevlilerin ise bozulan asansörü uzman bir ekip ile onarmaya çalıştığı gözlemlendi.

"Asansörlerin bakımı uzun sürdüğü için böyle bir iletişim yöntemi gördüm"

Doğan Aslanbey KYK Erkek Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrenci Fatih Öztürk, görmüş olduğu bu diyaloğun hoşuna gittiğini ve gülümsetici bir durum olduğunu belirterek, "Asansörlerin bakımı uzun bir süredir yapılıyor. Asansörlerin devam eden bakımı uzun sürdüğü için böyle bir iletişim yöntemi gördüm. Açıkçası yazan kişinin de öğrenci olduğundan şüpheleniyoruz. Muhtemelen öğrencidir. Eğer görevliyse daha komik ve ilginç bir durum açıkçası. "Uçak motoru mu bu? Neden bu kadar uzun sürdü?" demelerine rağmen yurt yönetiminin nezaketle cevap vermesi ve bunu da tekrar aynı kağıt üzerinden yazı yoluyla yapmaları, bence gayet hoş bir durum. Gülümsetici bir durum. Şu anda asansörlerin bakımı devam ediyor. Bazıları hala çalışır durumda, bazılarının bakımı bitmiş durumda. Diğerlerinin bakımının bitmesini de merakla bekliyoruz" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Eskişehir'deki Yurtta Asansör Arızası Komik Diyaloglara Yol Açtı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'deki Yurtta Asansör Arızası Komik Diyaloglara Yol Açtı - Son Dakika
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