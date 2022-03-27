Eskişehir'den 8 şehre küçük kalpleri sevindiren yardım - Son Dakika
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Eskişehir'den 8 şehre küçük kalpleri sevindiren yardım

27.03.2022 09:48
Eskişehir'den 8 şehre küçük kalpleri sevindiren yardım

Eskişehirli yardımsever Elif Tezanlar, şehrin ilçe ve köylerinin yanı sıra 8 farklı ilde de ihtiyacı olan çocuklara ayakkabı ve kırtasiye ürünleri yardımı yaptı.

Eskişehirli yardımsever Elif Tezanlar, şehrin ilçe ve köylerinin yanı sıra 8 farklı ilde de ihtiyacı olan çocuklara ayakkabı ve kırtasiye ürünleri yardımı yaptı.

Kucak Dolusu Hayaller projesi ile 2017 yılından beri çocukların hayatlarına dokunmayı hedefleyen yardımsever Elif Tezanlar, ihtiyaç sahibi çocuklar için bot ve kırtasiye ürünü yardımında bulunuyor. Sosyal medya üzerinden kendisine ulaşan öğretmenler aracılığıyla yardımlarını gerçekleştiren Tezanlar, son olarak 2 aylık zaman diliminde topladığı bot ve kırtasiye ürünlerini; Eskişehir'in ilçeleri ve köyleri, Diyarbakır, Batman, Hakkari, Antalya, Şırnak, Muş, Gaziantep ve Kütahya'da bulunan 800 çocuğa ulaştırdı. Hediyeleri alan çocukların mutluluğuyla projelere devam edeceklerini dile getiren Tezanlar, ilerleyen zamanlarda yardımların devam edeceğini belirtti. - ESKİŞEHİR

Eskişehir'den 8 şehre küçük kalpleri sevindiren yardım
Eskişehir'den 8 şehre küçük kalpleri sevindiren yardım
Eskişehir'den 8 şehre küçük kalpleri sevindiren yardım

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Eskişehir, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Eskişehir'den 8 şehre küçük kalpleri sevindiren yardım - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eskişehir'den 8 şehre küçük kalpleri sevindiren yardım - Son Dakika
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