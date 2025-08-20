Eskişehir\'den İstanbul Uçuşu Talebi

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş, Eskişehir'den İstanbul'a uçuşların sanayi, turizm sektörü ve tüm şehir için kritik önem taşıdığını vurgulayarak, seferlerin haftada en az 2 kez olarak başlamasını istedi.

ESO Başkanı Kesikbaş, Hasan Polatkan Havalimanı'nın pandemi dönemindeki 117 bin yolcu rekorunu hatırlatarak Eskişehir'in hava yolu potansiyelini anlattı. ESO'nun düzenlediği Meslek Komiteleri Fikir Sofrası Buluşmaları'nda da gündemin en önemli maddesi olan İstanbul uçuşları, iş dünyasının büyüme hedefleri ve lojistik ihtiyaçları için temel bir unsur olarak öne çıkıyor. Kesikbaş, Eskişehir'in dünyaya bağlanması için bu uçuşların haftada en az 2 kez olarak başlaması gerektiğini savunuyor.

Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, şehrin sanayi ve ekonomik büyüklüğünü hatırlatarak İstanbul'a uçuşlarının başlaması gerektiğini söyledi. Kesikbaş, "Eskişehir bugün Türkiye'nin en güçlü sanayi merkezlerinden biri haline gelmiştir. Daha önce denemesi yapılan Eskişehir - İstanbul uçuşları döneminde, yani 2011 yılında 500 üyemiz ve 1,7 milyar dolarlık ihracatımız varken, bugün bin 500 üyeye, 90 bin çalışana, 4 buçuk milyar dolar ihracata ve 250'nin üzerinde ihracatçı firmaya ulaşan şirketlerimiz global ölçekte büyük başarılara imza atıyor" dedi. Böyle bir ekonomik güce sahip Eskişehir'den İstanbul'a doğrudan uçuş olmamasını "kabul edilemez" bulduğunu kaydeden Kesikbaş, bu uçuşların haftada en az 2 kez olarak başlamasını talep etti.

"Eskişehir, hak ettiği ulaşım imkanlarını talep etmektedir"

ESO Başkanı Kesikbaş, açıklamasında, "Hasan Polatkan Havalimanı 2022 yılında, pandemi döneminde 117 bin yolcuya hizmet vererek rekor kırmıştır. Bu tablo, Eskişehir'in havayolu potansiyelini açıkça ortaya koymaktadır. Bugün iş dünyamızın hız, erişim ve bağlantı ihtiyacı her zamankinden daha fazladır" dedi. Kesikbaş, İstanbul uçuşlarının yalnızca sanayicinin değil, aynı zamanda turizmcinin, öğrencinin, sağlık sektörünün ve tüm şehrin ortak talebi olduğunu anlatarak, "Bu uçuşların olmaması, yerli yabancı Eskişehir'e yatırım yapan binlerce firmaya ve şehrin büyüme potansiyeline engel olmaktadır. İlgili kurumların ve havayolu şirketlerinin artık bu talebi görmeleri gerekmektedir. Sanayisiyle, ihracatıyla ve ekonomisiyle Türkiye'ye değer katan Eskişehir, hak ettiği ulaşım imkanlarını talep etmektedir" ifadelerine yer verdi.

Sanayi istişare toplantılarının da gündem maddesi oldu

Eskişehir Sanayi Odası olarak, şehirdeki tüm sektörleri kapsayan firmaların katılımıyla Meslek Komiteleri Fikir Sofrası Buluşmaları düzenlediklerini söyleyen Başkan Kesikbaş, "Bu toplantılarımızda firmalarımızın görüş ve önerilerini doğrudan dinleyerek şehrimizin ekonomik ve lojistik ihtiyaçlarını tespit ediyoruz" dedi. Özellikle direkt İstanbul uçuşlarının başlaması konusunun toplantıların en önemli gündem maddesi olarak öne çıktığını anlatan Kesikbaş, "İş dünyamızın talepleri, sanayimizin büyüme ve ihracat potansiyelinin desteklenmesi açısından kritik öneme sahip. Bu toplantılar sayesinde ortak akıl ile güçlü bir yol haritası oluşturuyoruz. Eskişehir'in havayolu ile İstanbul'a ve oradan dünyaya bağlanmasını çok fazla önemsiyoruz" dedi. - ESKİŞEHİR