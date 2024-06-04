Eskişehir'den Şırnak Jandarma Komando Özel Harekat Tabur Komutanlığı'na Mektup Sürprizi - Son Dakika
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Eskişehir'den Şırnak Jandarma Komando Özel Harekat Tabur Komutanlığı'na Mektup Sürprizi

Eskişehir Meserret İnel İlkokulu öğrencileri, Şırnak'ta görev yapan askerlere duygu dolu mektuplar gönderdi. Askerler de öğrencilere küçük hediyeler ve video kaydıyla sürpriz yaparak, okula ziyarette bulundu.

04.06.2024 17:09
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Eskişehir'den Şırnak Jandarma Komando Özel Harekat Tabur Komutanlığı'nda görev yapan askerlere mektup gönderen öğrenciler, kendilerine yapılan sürprizle sevindi.

Eskişehir Meserret İnel İlkokulu 3-G sınıfı öğrencileri ile öğretmenleri Akgül Avşar, gerçekleştirdikleri sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde '18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümüne özel olarak, Şırnak'ın Jandarma Komando Özel Harekat Tabur Komutanlığı'nda görev yapan askerlere duygu dolu mektuplar göndermişlerdi. Mart ayında duygu dolu mektupları alan askerler, küçük hediyeler ve video kayıt ile öğrencilere bir sürpriz yaptı. Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanı Emre Çelik ve görevli personeller Eskişehir Meserret İnel İlkokulu'nu ziyaret ederek, kendilerine iletilen emanetleri öğrencilere teslim etti.

Gerçekleştirilen ziyarete, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ceylan Yavuz ve İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Nurullah Seydioğlu eşlik etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Eskişehir'den Şırnak Jandarma Komando Özel Harekat Tabur Komutanlığı'na Mektup Sürprizi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'den Şırnak Jandarma Komando Özel Harekat Tabur Komutanlığı'na Mektup Sürprizi - Son Dakika
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