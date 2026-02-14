Eskişehir'den Yabancı Öğrencilere Ramazan Desteği - Son Dakika
Eskişehir'den Yabancı Öğrencilere Ramazan Desteği

14.02.2026 16:32
ES-UDER, Ramazan'da uluslararası öğrencilere destek için hayırseverlere çağrıda bulundu.

Eskişehir Uluslararası Öğrenci Derneği (ES-UDER), kentteki yabancı uyruklu öğrencilerin Ramazan ayında yalnız kalmaması ve ihtiyaçlarının karşılanması için hayırseverlere destek çağrısında bulundu.

Eskişehir Uluslararası Öğrenci Derneği, yaklaşan Ramazan ayı öncesinde şehirde eğitim gören binlerce uluslararası öğrenciye yönelik geniş kapsamlı bir destek çalışması başlattı. Ülkelerinden kilometrelerce uzakta, eğitim için Eskişehir'i tercih eden öğrencilerin kentin birer misafiri olduğunu hatırlatan dernek yönetimi, vatandaşları iftar sofralarını bu gençlerle paylaşmaya davet etti. Yapılan açıklamada; dil, din ve ırk ayrımı gözetmeksizin tüm ihtiyaç sahibi öğrencilere halkın zekat, fitre ve sadaka yardımlarının ulaştırılacağı belirtildi. Öğrencilerin Türkiye'nin ve dünyanın geleceği olduğu vurgulayan dernek yetkilileri, toplanan bağışların; barınma ve eğitim masrafları gibi temel ihtiyaçlarına destek olacağı ifade edildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Eskişehir, Yerel

Son Dakika Yerel Eskişehir'den Yabancı Öğrencilere Ramazan Desteği - Son Dakika

SON DAKİKA: Eskişehir'den Yabancı Öğrencilere Ramazan Desteği - Son Dakika
