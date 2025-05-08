Eskişehir\'e Yatırımlar İçin Ankara Temasları Sürüyor

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak ve Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Ayşen Gürcan, Eskişehir'e yapılacak yatırımların takibi hususunda Ankara temaslarına ara vermeksizin devam ediyor.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın'a gerçekleştirilen ziyarette, Eskişehir genelinde devam eden ve planlanan yatırımlar ele alındı. Ziyaretle ilgili açıklamada bulunan İl Başkanı Gürhan Albayrak, "Eskişehir için ziyaretlerimiz sürüyor. Milletvekilimiz Prof. Dr. Ayşen Gürcan hocamız ve İl Müdürümüz Hasan Kalın'la birlikte Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Osman Aşkın Bak'ı TBMM'de ziyaret ettik. Şehrimize ilişkin taleplerimizi kendisine ilettik. Sayın Bakanımızı nasipse önümüzdeki haftalarda şehrimizde misafir etmek istiyoruz. Güzel müjdeler gelecek. 2026 yılı Eskişehir için özel bir yıl olacak. Ufak bir tüyo verecek olursak Şampiyon Eskişehirspor'umuz için herkesin gıpta ile bakacağı kalıcı bir eser kazandırma planımız var. Takip edilen iş zayi olmaz mantığıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sn. Bakanımıza şehrimize olan ilgileri ve misafirperverlikleri için teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR