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Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Dede Korkut Parkında festival gerçekleştirdi.

2024 Hareketlilik Yılı etkinlikleri kapsamında 81 ilde aynı anda düzenlenen Gençlik ve Spor Festivali, Dede Korkut Parkında vatandaşların katılımıyla gerçekleştirdi. Yaşlıların ve gençlerin katılımıyla düzenlenen Gençlik ve Spor Festivaline, Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Osman Ercan da katılım sağladı. - ESKİŞEHİR