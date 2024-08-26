Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Dede Korkut Parkında festival gerçekleştirdi - Son Dakika
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Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Dede Korkut Parkında festival gerçekleştirdi

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Dede Korkut Parkında festival gerçekleştirdi

2024 Hareketlilik Yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Gençlik ve Spor Festivali, Eskişehir'de gerçekleştirildi. Etkinliğe Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Osman Ercan da katıldı.

26.08.2024 17:27
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Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Dede Korkut Parkında festival gerçekleştirdi.

2024 Hareketlilik Yılı etkinlikleri kapsamında 81 ilde aynı anda düzenlenen Gençlik ve Spor Festivali, Dede Korkut Parkında vatandaşların katılımıyla gerçekleştirdi. Yaşlıların ve gençlerin katılımıyla düzenlenen Gençlik ve Spor Festivaline, Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Osman Ercan da katılım sağladı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Dede Korkut Parkında festival gerçekleştirdi - Son Dakika

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