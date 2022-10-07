Eskişehir haberleri... Eskişehir'de "kandil simidi" mesaisi - Son Dakika
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Eskişehir haberleri... Eskişehir'de "kandil simidi" mesaisi

07.10.2022 16:05
Eskişehir haberleri... Eskişehir'de "kandil simidi" mesaisi

Eskişehir haber... Eskişehir'de Mevlid Kandili nedeniyle tezgahlardaki yerini alan "kandil simitleri", vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.

Eskişehir'de Mevlid Kandili nedeniyle tezgahlardaki yerini alan "kandil simitleri", vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.

Hz. Muhammed'in (SAV) dünyaya geldiği gün ve Müslüman alemi için özel olan kandil gününde, vatandaşlar bol bol ibadet ederek günü geçiriyor. Kandillerle özdeşleşen ve Osmanlı'dan günümüze kadar uzanan kandil simdi geleneği de devam ediyor. Eskişehir'de birçok pastane ise bu özel gün için tezgahlarda kandil simidine yer ayırıyor.

"Eskişehir halkı da kandil günlerine özel olarak ilgi duyuyor"

20 yıldır pastane işletmeciliği yapan Gani Karakaş, kandil simidinin satışı hakkında bilgi verdi. Kilogram fiyatının 80 TL'den satıldığını belirten Karakaş, " Kandil simidi geleneksel bir yiyeceğimizdir. Her yıl olduğu gibi bu yıl da ihtiyacımız kadar kandil simidini hazırladık. Sadece bugüne ait taze çıkardık. Eskişehir halkı da kandil günlerine özel olarak ilgi duyuyor. Halkımız kandil simidini özellikle bekliyor. Bu yüzden çok fazla talep görüyor. Vatandaşlarımızın ilgisi şu ana kadar çok yoğun oldu. İnsanlar sevdiklerine ve ailelerine ikram etmek için alıyorlar. Böylece güzel bir geleneğimiz de devam etmiş oluyor. Bu vesileyle de tüm Müslüman aleminin Mevlid Kandilini kutluyorum. Allah nicelerini nasip etsin" dedi. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İHA

Mevlit Kandili, Eskişehir, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Eskişehir haberleri... Eskişehir'de 'kandil simidi' mesaisi - Son Dakika

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