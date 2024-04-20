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Eskişehir İl Müftülüğü'nde Hafızlık Değerlendirme ve Proje Hafızlık Ortaokulu Toplantısı yapıldı.

Eskişehir İl Müftülüğü'nde gerçekleşen toplantıda, Hafızlık Değerlendirme ve Eskişehir Proje İmam Hatip Lisesi, Hafızlık İmam Hatip Ortaokulu ve hafızlık eğitimi ile ilgili bir toplantı gerçekleşti. Toplantıya İl Müftüsü Bekir Gerek, İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın, İl Müftü Yardımcısı Berrin Erdoğan, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Muammer Demirkan, Odunpazarı İlçe Müftüsü Hamdi Uzunharman, Tepebaşı İlçe Müftüsü Gafur Yıldırım, hafızlık Kuran kursu yöneticileri, Eskişehir İmam hatip lisesi müdürü ve hafızlık kuran kursu öğreticileri katıldı.

Toplantıda, Eskişehir'deki hafızlık eğitiminin durumu ve geliştirme planları ele alındı. Hafızlık Proje Ortaokulu'nun çalışmalarının değerlendirilmesi ve önümüzdeki döneme ilişkin planlar da değerlendirildi. İl Müftüsü Bekir Gerek, yaptığı konuşmada hafızlık eğitiminin önemini değindi ve bu alandaki çalışmalara her zaman destek olacaklarını belirtti. Gerek, "Hafızlık eğitimi, Kur'an'ı Kerim'i ezberlemekle kalmayıp, Kur'an'ın mesajlarını anlamak ve yaşamak anlamına da gelir. Bu nedenle hafızlık eğitimine büyük önem veriyoruz" dedi. - ESKİŞEHİR