Eskişehir'in işgalden kurtuluşunun 102'nci yılında şehit kabirleri ziyaret edildi - Son Dakika
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Eskişehir'in işgalden kurtuluşunun 102'nci yılında şehit kabirleri ziyaret edildi

Eskişehir\'in işgalden kurtuluşunun 102\'nci yılında şehit kabirleri ziyaret edildi

Eskişehir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yılı sebebi ile şehitlerin kabri ziyaret edildi.

02.09.2024 12:42
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Eskişehir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yılı sebebi ile şehitlerin kabri ziyaret edildi.

Kent genelinde kutlama programları sürüyor. Bu çerçevede, saat 11.30'da Kanlıpınar Şehitliği'nde çelenk sunma töreni gerçekleştirildi. Programda ilk olarak Eskişehir Valiliği ve Garnizon Komutanlığı tarafından Şehitlik Anıtı'na çelenk sunuldu. Ardından askeri bando eşliğinde saygı duruşu yapılıp İstiklal Marşı okunurken, saygı atışı yapıldı. Sonrasında şehitlerin ruhu için Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu ve dualar edildi. Vali Aksoy tarafından Şehitlik Defteri imzalamasının ardından şehit mezarlarının ziyaret edilmesiyle tören programı sona erdi.

Törene Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'un yanı sıra Muharip Hava Kuvveti ve Garnizon Komutanı Hava Orgeneral İsmail Güneykaya, Odunpazarı Kaymakamı Ömer Ulu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir, İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Osman Ercan, emniyet ve jandarma mensupları ile gaziler katılım sağladı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

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