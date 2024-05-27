Tepebaşı Belediyesi'nin 'Milli Mücadele'de Eskişehir ve 100. Yılında Eskişehir'in Kurtuluşu' Sergisi Öğrenciler Tarafından Ziyaret Ediliyor - Son Dakika
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Tepebaşı Belediyesi'nin 'Milli Mücadele'de Eskişehir ve 100. Yılında Eskişehir'in Kurtuluşu' Sergisi Öğrenciler Tarafından Ziyaret Ediliyor

Tepebaşı Belediyesi\'nin \'Milli Mücadele\'de Eskişehir ve 100. Yılında Eskişehir\'in Kurtuluşu\' Sergisi Öğrenciler Tarafından Ziyaret Ediliyor

Tepebaşı Belediyesi'nin düzenlediği 'Milli Mücadele'de Eskişehir ve 100. Yılında Eskişehir'in Kurtuluşu' sergisi, öğrenciler tarafından ziyaret ediliyor. Sergi, Eskişehir'in kurtuluşunu anlatan belgesel ve kitaplarla tarihe ışık tutuyor. Sergiye yoğun ilgi gösteren öğrenciler, Eskişehir'in Milli Mücadele dönemini daha iyi anlama fırsatı buluyor.

27.05.2024 12:54  Güncelleme: 12:56
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Tepebaşı Belediyesi'nin 'Milli Mücadele'de Eskişehir ve 100. Yılında Eskişehir'in Kurtuluşu' sergisini ziyaret eden öğrenciler, Eskişehir'in kurtuluşunu öğreniyor.

Tepebaşı Belediyesi, tarih bilinci ve milli olayların önemi doğrultusunda çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede, Tarih Vakfı iş birliğinde hazırlanan 'Milli Mücadele'de Eskişehir ve 100. Yılında Eskişehir'in Kurtuluşu' projesi de Eskişehir'in Milli Mücadele dönemine ışık tutuyor. Belgesel ve kitap serisinden oluşan ve Milli Mücadele yıllarını Eskişehir odaklı inceleyen sergi projesi, uzunca bir akademik çalışma ve araştırma döneminin ardından hayat buldu.

Öğrencilerden sergiye yoğun ilgi

'Milli Mücadele'de Eskişehir ve 100. Yılında Eskişehir'in Kurtuluşu' sergisi, Eskişehir'in uğradığı işgallerden verilen mücadelelere, Mustafa Kemal Atatürk'ün Eskişehir'e ilişkin tespitlerinden İnönü Savaşları'na kadar pek çok tarihi olayı, görsel zenginlikler ile ziyaretçilerine anlatıyor. Şehit Mustafa Türker İlkokulu 2'nci sınıfta okuyan 37 öğrenci, sergiyi gezerek dönemi anlatan görselleri ve belgeleri görme şansı buldu.

Belgesel ve kitap serisiyle tarihe not düşülüyor

Kent arşivi için büyük bir katkı olarak dikkat çeken belgesel de Milli Mücadele'de Eskişehir'in öyküsünü anlatıyor. Hazırlanan belgesel, görsel olarak Milli Mücadele yıllarının tarih severlere anlatımını kapsıyor. Belgesel, Tepebaşı Belediyesi'nin 'tepebasibld' adlı Youtube sayfasından izlenebiliyor. Ayrıca '100. Yılında Eskişehir'in Kurtuluşu' serisi 5 kitaptan oluşuyor. Her biri farklı araştırmalar ve belgeleri kapsayan kitaplar, Eskişehir'in Milli Mücadele yıllarındaki farklı yönlerine mercek tutuyor. Kitaplar hakkında bilgi almak ya da seriyi edinmek isteyenler, Tepebaşı Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'ne uluşabiliyor.

Eskişehirli vatanseverlerin Milli Mücadele ile bütünleşmesini konu alan sergi ise Tepebaşı Belediyesi ana hizmet binasında yer alıyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Eskişehir, Kültür, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tepebaşı Belediyesi'nin 'Milli Mücadele'de Eskişehir ve 100. Yılında Eskişehir'in Kurtuluşu' Sergisi Öğrenciler Tarafından Ziyaret Ediliyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tepebaşı Belediyesi'nin 'Milli Mücadele'de Eskişehir ve 100. Yılında Eskişehir'in Kurtuluşu' Sergisi Öğrenciler Tarafından Ziyaret Ediliyor - Son Dakika
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