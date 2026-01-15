İnönü\'de soğukta servis beklemeye son

Eskişehir İnönü Belediyesi, ilçedeki çalışan vatandaşların soğukta araç beklerken üşümemeleri amacıyla servis bekleme yeri yaptı.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla her kesime hizmet etmeyi görev edinen İnönü İlçe Belediyesi, özellikle fabrikalara servisle giden çalışanların soğuk ve yağışlı havalarda dışarıda kalmamaları için önemli bir çalışmayı hayata geçirdi. Bu kapsamda, Çarşı Mahallesi'nde fırının yanına servis bekleme yeri inşa edilerek ilçe sakinlerinin hizmetine sunuldu.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı, "Kimse soğukta beklemesin istedik. Kısa sürede servis bekleme yerimizi tamamladık. İlçemize hayırlı olsun" dedi. - ESKİŞEHİR