Eskişehir İnönü'de protokol ve öğrenciler birlikte 100 fidan dikti - Son Dakika
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Eskişehir İnönü'de protokol ve öğrenciler birlikte 100 fidan dikti

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Eskişehir İnönü\'de protokol ve öğrenciler birlikte 100 fidan dikti
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Eskişehir'in İnönü ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında İnönü Endüstri Meslek Lisesi bahçesinde 100 fidan toprakla buluşturuldu. Etkinliğe protokol üyeleri ve öğrenciler katılırken dikilen fidanlara can suyu verildi.

Eskişehir'in İnönü ilçesinde "11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü" dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, mavi ladin, selvi, ıhlamur, akçaağaç ve huş türlerinden oluşan toplam 100 fidan toprakla buluşturuldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı koordinesinde "Geleceğe Nefes, Dünyaya Barış" sloganıyla 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen fidan dikim seferberliği kapsamında İnönü Endüstri Meslek Lisesi bahçesinde program düzenlendi. Etkinliğe; İnönü İlçe Kaymakamı Talha Atılay Teymur, İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı, ilçe protokolü, kurum amirleri ve çok sayıda öğrenci katıldı. Protokol üyeleri ve öğrencilerin birlikte ter döktüğü etkinlikte 100 adet fidan dikildi.

Fidan dikiminin ardından açıklamalarda bulunan İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı, doğaya kazandırılan her bir fidanın taşıdığı değere dikkat çekerek şunları söyledi:

"Bugün İnönü Endüstri Meslek Lisesi bahçesinde geleceğimiz olan gençlerimizle birlikte çok anlamlı bir etkinliğe imza attık. Toprakla buluşturduğumuz bu fidanlar, yarınlarımıza ve gelecek nesillere bırakacağımız en önemli ve en kıymetli miraslardan biridir. Daha yeşil bir İnönü ve daha yaşanabilir bir dünya için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz."

Etkinlik, dikilen fidanlara can suyunun verilmesi ve hatıra fotoğraflarının çekilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: İHA
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