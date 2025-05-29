Eskişehir İnönü\'de Yeni Sosyal Tesisin Yapımına Başlanıyor

Eskişehir İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı tarafından, Esnemez Mahallesi'nde yeni bir sosyal tesisin yapımına başlanacağı duyuruldu.

İnönü Belediyesi, ilçeye bağlı yeni oluşan köylerde yatırımlarına devam ediyor. Çalışmalar kapsamında, İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı tarafından Esnemez Mahallesi'nde bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Yapılan bilgilendirme toplantısında Başkan Hamamcı, Esnemez Mahallesi'ne kısa sürede kazandırılan fırın ve çamaşır yıkama merkezlerinde olduğu gibi, yeni sosyal tesisin de yapımına kısa süre içinde başlanacağını belirtti. Mahalle sakinlerinin talep ve önerilerini dinleyen Başkan Hamamcı, mahallede yapımına başlanacak projeye ilişkin fikir alışverişinde bulunarak vatandaşların beklentilerini yerinde değerlendirdi. Başkan Hamamcı, kısa süre içerisinde yapımına başlanacak olan yeni sosyal tesisin ilçeye ve mahalleye hayırlı olmasını diledi.

İnönü İlçesine bağlı Esnemez Mahallesi'nde Başkan Serhat Hamamcı'nın gerçekleştirdiği bilgilendirme toplantısına Adalet ve Kalkınma Partisi İnönü İlçe Başkanı Gökhan Aydın, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Çetin Korkmaz, belediye meclis üyeleri ve Esnemez Mahalle sakinleri katıldı. - ESKİŞEHİR