Eskişehir Kent Konseyi Sokak Hayvanlarına İlişkin Yasa Teklifini Protesto Etti - Son Dakika
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Eskişehir Kent Konseyi Sokak Hayvanlarına İlişkin Yasa Teklifini Protesto Etti

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Eskişehir Kent Konseyi, sokak hayvanlarına ilişkin yasa teklifine tepki göstererek protesto etti. Konsey Başkanı Ahmet Kapanoğlu, kanun teklifinin bilimsellikten uzak olduğunu ve kabul edilmeyeceğini belirtti.

25.07.2024 10:19  Güncelleme: 10:33
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(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Kent Konseyi, sokak hayvanlarına ilişkin yasa teklifini protesto etti. Konsey Başkanı Ahmet Kapanoğlu, "Merhametin, insan kalbinin yegane gıdası olduğunu özümseyen biz hayvan dostlarının dışında, vicdan sahibi hiç kimsenin de kabul etmeyeceği, bilimsellikten uzak bu kanun teklifine asla onay vermiyoruz" dedi.

Sokak hayvanlarına ilişkin yasa teklifine tepki gösteren Eskişehir Kent Konseyi üyeleri, Haller Gençlik Merkezi önünde bulunan parkta basın açıklaması yaptı. Açıklamada konuşan Eskişehir Kent Konseyi Başkanı Ahmet Kapanoğlu, hayvanların uyutulmasına müsaade etmeyeceklerini ifade etti.

"Mücadelemiz bitmedi"

Ahmet Kapanoğlu, şunları söyledi:

"Dünyanın ilk hayvan hastanesini kuran kadim medeniyetimizin tarih sayfaları, yabani hayvanlardan sahipsiz sokak hayvanlarına kadar her tür hayvanın bakımıyla ilgilenen sayısız vakıfla doludur. Kalbi selimin zirvesini yaşamış merhamet mirasımızı ihya etmek için ele ele vererek, hiçbir karşılık beklemeden, üstün bir fedakarlıkla, maddi-manevi birçok yükü sırtlanarak iyilik ve merhamet adına eşsiz bir insanlık örneği sergileyen hayvanseverlerin gözü kulağı günlerdir can dostlarımız için TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'ndaydı. Ne yazık ki sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeler içeren "Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi", Komisyon'da kabul edilerek TBMM Genel Kurulu'na gönderildi. Peki, günlerdir hukukçu gönüllülerimizin Ankara'da sürdürdüğü mücadelemiz bitti mi, asla!

"Vicdan sahibi kimse kabul etmez"

Defalarca söyledik yine söylüyoruz, mevcut 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun hükümlerinin hayata geçirilememesi, binlerce kez ihlal edilmesi, ilgililerin görevlerini yapmaması, sonucunda kontrolsüz üremelerinin sorumluluğunu masum canlara yüklemek, sorunların hiçbirine çözüm üretmeyecek. Mevcut yasada, sokaklarda gönüllülerin kontrolü altında bakılan hayvanlar sahipsiz hayvan olarak sayılmıyorken, yeni kanun teklifinde ise sokakta bakılıp beslenen hayvanlar sahipsiz hayvan olarak kabul edilecek. Teklifin devamı maddelerinde ise sağlıklı, kimseye bir zararı olmayan, insanlarla dostça yaşayan canlarımızın sokaklarda bakılması yasaklanarak, sahipsiz hayvan sayılan canlarımızın belediyeler tarafından toplatılıp çeşitli bahanelerle öldürülebilmelerinin yolu açılacaktır. Merhametin, insan kalbinin yegane gıdası olduğunu özümseyen biz hayvan dostlarının dışında, vicdan sahibi hiç kimsenin de kabul etmeyeceği, bilimsellikten uzak bu kanun teklifine asla onay vermiyoruz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Eskişehir Kent Konseyi Sokak Hayvanlarına İlişkin Yasa Teklifini Protesto Etti - Son Dakika

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