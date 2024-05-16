Eskişehir Madencilik Kümesi Seçimli Olağan Genel Kurulu Gerçekleştirildi

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Eskişehir Sanayi Odası'nın (ESO) kurulmasına öncülük ettiği, ülkemizin ilk ve tek madencilik kümesi Eskişehir Madencilik Kümesi, Seçimli Olağan Genel Kurulu'nu gerçekleştirdi. Genel kurulda küme üyeleri hazır bulundu.

Genel Kurulun açılışında konuşan ve yeniden küme başkanlığına seçilen Metin Çekiç, küme olarak madencilik sektörünün gelişimi için önemli çalışma ve başarılara imza atmanın gururunu yaşadıklarını ifade etti. Seçimler sonrası yönetim kurulunun Hamza Tınaz, Mehmet Rallas, Muzaffer Kızıldağ, Berna Kızılbük, denetim kurulunda ise Metin Atıcı, Fatih Altınay, Emre Ünal'ın seçildiği bilgisini veren Çekiç, "Eskişehir Madencilik Kümesi yönetimi olarak iki dönemdir iş başında olmamıza rağmen sektörün ve kamu kuruluşlarının itibar ettiği prestiji yüksek ve kurumsal kültürü oluşmuş bir sivil toplum kuruluşu haline gelmiştir. Katılımlarından dolayı Genel Kurul üyelerine teşekkür ediyorum." dedi.

"Sorun çözmek için çalıştık"

Küme üyelerinin verdiği katkıyla görev süresince sektör için olumlu işlere imza attıklarını vurgulayan Çekiç, "Kümemizin saygınlığı ve bilinirliğini arttırmak için var gücümüzle çalıştığımızı belirtmek isterim. Başta Valimiz olmak üzere belediyelerimiz, ilgi tüm kurum ve kuruluşlarla iyi ilişkiler kurup, üyelerimizin sorunlarını çözmeye çalıştık. İstişare toplantılarıyla çözüm aradık." diye konuştu.

"Burs sağladık"

'Cevherim Sensin' projesi kapsamında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Maden Fakültesi öğrenci bursiyerleriyle ve bölüm öğretim üyeleri ile bir araya geldiklerini anlatan Çekiç, "Eskişehir Madencilik Kümesi ve sektör olarak geleceğin maden mühendislerine hep yanlarında olduğumuzu anlattık. Bu proje kapsamında verdiğimiz asgari ücret kadar karşılıksız burs çok etkili oldu. Maden Fakültesi Bölüm Başkanı Halil İpek, Adnan Konuk hocamız, Maden Fakültesinden hocalarımız ve burs verdiğimiz 17 öğrencimizle bir toplantı yaptık. Bu burs sayesinde hem öğrencilerimizin üniversitelerin yer bilimlerini tercih etmede ilk tercihleri olmasını sağladık, hem de sektörümüzün nitelikli elemanlara ihtiyaçlarına bir katkıda bulunduk. Burada emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum." dedi. - ESKİŞEHİR