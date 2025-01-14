Eskişehir Mobilyası, Uluslararası Fuar'da - Son Dakika
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Eskişehir Mobilyası, Uluslararası Fuar'da

Eskişehir Mobilyası, Uluslararası Fuar\'da

Eskişehir, 2025'teki İstanbul Mobilya Fuarı'nda 20 milyon dolarlık iş hacmi hedefliyor.

14.01.2025 11:50
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Eskişehir Sanayi Odası (ESO) ve Eskişehir Mobilya Kümesi Üyeleri, Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı'nda Eskişehir mobilyasının gücünü dünyaya göstermeye hazırlanıyor.

Eskişehir Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi ve Eskişehir Mobilya Kümesi Başkanı Hakan Korkmaz, Eskişehir'den fuara katılan firmaların hem ürünlerini tanıtacağını hem de Türk mobilyasının global gücüne katkı sunacağını belirtti. Korkmaz yaptığı açıklamada, "Eskişehir'in güçlü markaları arasında yer alan Korkmaz Mobilya Besa Home markasıyla, Oğuz Mobilya Venetti markasıyla, Otto Mobilya Prety Baby markasıyla ve Zell Mobilya Zell markasıyla fuarda yer alarak toplamda 20 milyon dolarlık bir iş hacmi hedefliyor" dedi.

Eskişehir'den güçlü katılım

Eskişehir mobilyasının, tasarım ve kalite açısından dünya standartlarında olduğunu ifade eden Korkmaz, "Eskişehir Mobilya Kümesi olarak, yalnızca Eskişehir'i değil, Türk mobilya sektörünü de uluslararası arenada temsil ediyoruz. Tasarımlarımız ve inovasyon gücümüzle, sektörün sürdürülebilir büyümesine katkı sunuyoruz. IIFF 2025, bu çalışmaların meyvelerini toplamak ve yeni ufuklara yelken açmak için eşsiz bir fırsat olacak" şeklinde konuştu.

Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı, 21-26 Ocak 2025 tarihlerinde TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi ile İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenecek ve 200 binin üzerinde yerli, yabancı profesyonele ev sahipliği yapacak. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, İstanbul, Ekonomi, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Eskişehir Mobilyası, Uluslararası Fuar'da - Son Dakika

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