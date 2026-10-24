Eskişehir Sarıcakaya\'da Erdem Öztürk 500 zeytin ağacından ortalama 30 kg verim alıyor

Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesine bağlı Laçin mahallesinde çiftçilik yapan Erdem Öztürk, sahip olduğu yaklaşık 500 zeytin ağacından yüksek verim elde ediyor.

İç Anadolu'nun Akdeniz iklimi özelliklerini taşıyan nadir bölgelerinden biri olan Sarıcakaya vadisinde zeytin üretimi yüzleri güldürmeye devam ediyor. Laçin mahallesinde hobi olarak çiftçilik yapan Erdem Öztürk, mikroklima ikliminin sağladığı avantajla kaliteli ve yüksek rekolteli ürün elde ettiklerine değindi.

Sakarya Nehri'nin geçtiği havzada yer alan zeytinliklerinde bakım çalışmalarını sürdüren Öztürk, verim çağındaki 13-14 yaşlarında olan 500 civarındaki zeytin ağacının her birinden ortalama 30 kilogram verim aldığını belirtti. Elde edilen toplam rekoltenin bir kısmı sofralık zeytin olarak değerlendirilirken, büyük bir bölümü ise zeytinyağına dönüştürülerek iç piyasada tüketiciye ulaştırılıyor.

Bölgede üretilen zeytinlerin yağ oranı ve aromasıyla dikkat çektiğini ifade eden Öztürk, mikroklima iklimi sayesinde Sarıcakaya ve çevre köylerin zeytincilikte önemli bir potansiyele sahip olduğunu vurguladı.