Eskişehir şehidini bekliyor

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan ve Afyonkarahisar sınırlarına ulaşan yangında şehit olanlar arasında bulunan Eyüp Dereli'nin babası Salih Dereli, "Evliydi, 1 oğlu ve 1 kızı vardı. İşine o kadar sadıktı, çok seviyordu. Son olarak pazartesi öğlen görüştük" dedi.

Seyitgazi ilçesinde orman yangınına müdahale ederken alevlerin ortasında kalan ve aralarında dozer operatörü Eyüp Dereli'nin de bulunduğu 10 görevli şehit oldu. Dereli'nin Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderilen cenazesinin Eskişehir'e getirilmesi beklenirken, Çamlıca Mahallesi Fisun Sokak'ta taziye çadırı kuruldu. Sokağın başına dev Türk bayrağı asıldı. Acılı aile yakınları ve sevenleri gözyaşları içinde beklerken Tepebaşı Kaymakamı Saadettin Yücel, taziye çadırına gelerek aileye geçmiş olsun temennisinde bulundu. Kaymakam Yücel'in aileye başsağlığı dilemesinin ardından şehitler için dua okundu.

"İşine o kadar sadıktı, çok seviyordu"

Gazetecilere açıklamada bulunan acılı baba Salih Dereli, oğlu ile son olarak pazartesi günü öğle saatlerinde görüştüklerini söyledi. Salih Dereli, "Yandık. Kimse böyle olsun istemez. Bu zamana kadar hiç böyle olmadı. Takdiri ilahi, yapacak bir şey yok. 5 senedir ormanda çalışıyor, ondan önce de belediyedeydi. O, 10 senedir çalışıyor dozerde. 2 dozer birden yanmış orada. 2 operatör şehit, kurtulamamışlar. Bir ters gelmiş. Bilecik'teki nasıl dönüyor. Allah beterinden saklasın ama yandık işte. Bu kadar, yapacak bir şey yok. Evliydi, 2 çocuğu vardı. 1 oğlu, 1 kızı var. İşine o kadar sadıktı, çok seviyordu. En son pazar günü görüştük. Köye geldik, annelerini alıp geldiler. Mihalıççık'ta oturuyorlar. Seyitgazi'ye geldi, annesi de yanında duruyordu. Ben de köyde bekliyorum. En son orada gördüm. Pazartesi aradık, oradayken konuştum, 'Bir sıkıntı yok baba, iyiyiz. 3-4 dozer, arazözlere yol açıyoruz' dedi. Yol açıyorlardı onlar. Pazartesi öğlen görüştük, bir daha da telefonlar çekmedi. Dağın başındalar ya. 'Ara sıra bizi ara oğlum' dedik ama arayamadı" ifadelerini kullandı.

Mihalıççık ilçesinde çalıştığı ve görevlendirme ile Seyitgazi'ye gittiği öğrenilen Eyüp Dereli'nin cenazesinin ikindi namazını müteakip Reşadiye Camii'nden kaldırılacağı öğrenildi. - ESKİŞEHİR