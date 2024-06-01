Eskişehir Sivrihisar\'da Kur\'an Kurslarına Katılım Belgeleri Verildi

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Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde yapılan Kur'an kursları programında kursiyerlere katılım belgeleri verildi.

Sivrihisar İlçe Müftülüğünce düzenlenen Kur'an kursları kapanış programına, İl Müftü Yardımcısı Berrin Erdoğan, İlçe Müftüsü Vekili Cemil Pamuk, Kur'an kursu öğreticileri, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı. Sohbet ederek Kur'an kurslarının önemini vurgulayan ve kursiyerleri tebrik eden İl Müftü Yardımcısı Berrin Erdoğan, Kur'an kursları arası bilgi yarışmasında dereceye giren kursiyerlere ödüllerini takdim etti.

Törende kursiyerlere katılım belgesi de takdim edilirken, program İslami İlimler Vakfı Sivrihisar Şubesinin pilav ikramıyla sona erdi. - ESKİŞEHİR