Eskişehir Tepebaşı Belediyesi Mutfak Atölyesi\'nde Yaz Kursları Başladı

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Eskişehir Tepebaşı Belediyesi'nin Mutfak Atölyesi'nde yaz kursları kapsamında düzenlenen atölye çalışmalarına katılan çocuk aşçılar, kolları sıvayıp hünerlerini sergilemeye başladı.

Tepebaşı Belediyesi tarafından 2016 yılında hizmete açılan çocukların ve gençlerin yanı sıra kadınların da vazgeçilmezi olan Mutfak Atölyesi, katılanların hem mutfak becerilerini geliştirdikleri hem de yeni teknikler öğrendikleri bir mekan olarak hizmet vermeye devam ediyor.

Mutfak Atölyesi'nde düzenlenen eğitimler Cupcake, Kurabiye ve Poğaça Atölyesi olmak üzere 3 atölye şeklinde 10'ar kişilik gruplar halinde gerçekleştiriliyor. Çocukların mutfağa yatkınlıklarının geliştirilmesinin ve yaz tatillerini eğlenceli şekilde geçirmelerinin sağlandığı eğitimlere katılan 8-10 yaş arası çocuklar, poğaça, kek ve kurabiye yapımı öğreniyor. Kurslarda eğitim gören çocuklar, el emekleriyle yaptıkları pasta, kek ve kurabiyeleri ya evlerine götürüp aileleriyle ya da arkadaşlarıyla birlikte afiyetle yiyor.

Çalışmalar hakkında bilgi almak isteyen vatandaşların da Tepebaşı Belediyesi Mutfak Atölyesi'ne 0 (222) 230 09 34 numaralı telefondan ulaşabilecekleri bildirildi. Atölyeye katılan çocuklardan Aybüke Çengel, "Burada hamur yapmayı, kurabiye yapmayı öğreniyorum. Burada pasta yapmayı ve yemek yapmayı da öğrenmek istiyorum. Burası güzel bir yer. Bence herkes gelmeli" dedi.

Azra Duru Bayram, "Burada kurabiye, poğaça ve cupcake yapıyoruz. Burada yeni şeyler öğrenmek çok güzel. Burada zaman çok eğlenceli geçiyor. Yaptıklarımızı anne babalarımıza götürüyoruz. Burada öğrendiğim şeyleri evde de yapacağım ve herkese vereceğim" diye konuştu. - ESKİŞEHİR