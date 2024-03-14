Eskişehir Toplum Ruh Sağlığı Merkezi İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

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Eskişehir Toplum Ruh Sağlığı Merkezi İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplum Ruh Sağlığı Merkezi İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici başkanlığında Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Babür Mimtaş ve Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Şebnem Eker Güvenç'in katılımıyla gerçekleşti. Toplantıya İl Emniyet Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü, İŞKUR, Anadolu Üniversitesi, Osmangazi Üniversitesi ve Eskişehir Teknik Üniversitesi temsilcileri de katıldı.

Toplantıda, Eskişehir'deki Toplum Ruh Sağlığı Merkezi ve faaliyetleri hakkında Uzm. Dr. Hacer Alhan tarafından kapsamlı bir sunum yapıldı. Sunumda, merkezin işleyişi, sunduğu hizmetler ve toplum sağlığına katkıları hakkında detaylı bilgiler verildi. Toplantıda ayrıca, Toplum Ruh Sağlığı Merkezinin mevcut durumu değerlendirilerek, var olan güçlü yönlerinin vurgulanması ve iyileştirme alanlarının belirlenmesi üzerine görüş alışverişinde bulunuldu. - ESKİŞEHİR