Eskişehir Ülkü Ocakları İl Başkanı Kazım Aksoy, Ülkü Ocakları Genel Merkezi'nde görevlendirildi - Son Dakika
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Eskişehir Ülkü Ocakları İl Başkanı Kazım Aksoy, Ülkü Ocakları Genel Merkezi'nde görevlendirildi

Eskişehir Ülkü Ocakları İl Başkanı Kazım Aksoy, Ülkü Ocakları Genel Merkezi\'nde görevlendirildi

Eskişehir'de 2019-2024 yılları arasında Ülkü Ocakları İl Başkanlığı görevini yürüten Kazım Aksoy, Ülkü Ocakları Genel Merkezi'nde Genel Başkan Danışmanı olarak görevlendirildi. Aksoy'un görev süresince gerçekleştirdiği projelerle Ülkü Ocakları'na ve Ülkücüler'e olan ilgi arttı.

21.05.2024 14:51
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Eskişehir'de 2019-2024 yılları arasında yaklaşık 5 yıl Ülkü Ocakları İl Başkanlığı görevini yürüten Mali Müşavir Kazım Aksoy, Ülkü Ocakları Genel Merkezi'nde Genel Başkan Danışmanı olarak görevlendirildi.

Görevi süresince yapmış olduğu projeler ile şehrin ilgisini Ülkü Ocakları'na, halkın sempatisini de Ülkücüler üzerine çekmeyi başaran başkan yeni görevi için Ankara'nın yolunu tuttu. Görev yaptığı 2019-2024 yılları arasında toplamda 4 eğitim akademisi düzenleyen Eskişehir Ülkü Ocakları, bu eğitim yılları süresince onlarca seminer ve konferans düzenleyerek Türk Dünyası'nın önemli akademisyen ve hocalarını Eskişehir'de ağırladı. Eskişehir'de eğitim veren Borsa İstanbul Fen Lisesi ve Eti Sosyal Bilimler Lisesi'ne Galip Erdem'in ve Şehit Gün Sazak'ın adını verdikleri Z-Kütüphaneler kazandırılırken, her yıl düzenli olarak gerçekleşen liseler arası ödüllü bilgi yarışmasında gençlerin Türk kültür ve tarihi üzerine bilgileri tazelenerek bu konulara duyulan ilgi arttırıldı. Ayrıca ülkü Ocakları tarihinde bir ilk olan ve adını MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin verdiği Kutadgu Bilig Kitap Kahve açıldı. Burada her yaş gurubundan gençlere konforlu ve güvenilir bir ders çalışma ve sosyalleşme ortamı oluşturuldu. Başkanlığı süresince kültür sanata verdiği değere şehirde gerçekleşen kitap fuarlarında Eskişehir Ülkü Ocakları açtıkları stantlarla bir kez daha vurgu yaptı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Eskişehir, Yerel, Kültür Sanat, Politika, Son Dakika

Son Dakika Yerel Eskişehir Ülkü Ocakları İl Başkanı Kazım Aksoy, Ülkü Ocakları Genel Merkezi'nde görevlendirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir Ülkü Ocakları İl Başkanı Kazım Aksoy, Ülkü Ocakları Genel Merkezi'nde görevlendirildi - Son Dakika
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