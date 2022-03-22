Eskişehir vaka sayıları düşse de, vaka tablosunda üst sıralarda yer alıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Eskişehir vaka sayıları düşse de, vaka tablosunda üst sıralarda yer alıyor

22.03.2022 20:18

Eskişehir vaka sayıları düşse de, vaka tablosunda üst sıralarda yer alıyor Açıklanan 5-11 Mart döneminde 100 binde görülen 709,95 sayısı ile Eskişehir en üst sırada yer aldı Vatandaşlar koronavirüs vaka sayısı artışının sosyalleşmenin artması ve tedbirsizlikten kaynaklandığını düşünüyor...

Eskişehir vaka sayıları düşse de, vaka tablosunda üst sıralarda yer alıyor

Açıklanan 5-11 Mart döneminde 100 binde görülen 709,95 sayısı ile Eskişehir en üst sırada yer aldı

Vatandaşlar koronavirüs vaka sayısı artışının sosyalleşmenin artması ve tedbirsizlikten kaynaklandığını düşünüyor

Yaşananlar karşısından ilgililerin ek bir tedbir, uyarı ve bilgilendirme çalışması yapmaması da dikkat çekiyor

ESKİŞEHİR - Haftalık koronavirüs artış sayısı düşse de zirvede yer almayı sürdüren Eskişehir'de vatandaşlar, bu durumu sosyalleşmenin artması ve maske kullanılmamasına bağladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık toplam vaka sayısını gösteren tabloyu açıkladı. Tabloya göre, 26 Şubat-4 Mart tarihleri arasında 100 binde 856,33 vaka sayısı görülen Eskişehir, 5-11 Mart'ta bu sayıyı 709,95'e çekse de zirvede yer almaktan kurtulamadı. Eskişehirliler bu durumu sosyalleşme ve rehavete kapılmaktan kaynaklı tedbirsizlik olarak değerlendirdi. Yaşananlar karşısından ilgililerin ek bir tedbir, uyarı ve bilgilendirme çalışması yapmaması da dikkat çekiyor.

"Rehavete kapılmamamız gerekiyor"

Kapalı alanlarda kimsenin maske takmadığını belirten vatandaş Mustafa Ünlüce, "Ben bir derneğin başkanıyım. Dışarıda maskesiz geziyorum, ama içeride hiçbir maske takılmıyor. Bunu artık yetkililer de bir şey demiyor zaten. Bu yüzden vakalar yüksek olabilir. Bizim şimdi rehavete kapılmamamız gerekiyor. Maskelerimizi hala takmalıyız. Ankara'da vaka sayıları düşüyormuş, soğuk olduğu için maskeyi dışarda da takıyorlarmış" diye konuştu.

"Vaka sayıları ancak maske kullanımıyla ve hijyenle düşer"

Bir diğer vatandaş Sevim Güneş de fazla serbest kalındığını düşündüğünü aktararak, "Her taraflar açıldı. Okullar açıldı, çocuklarımız okula gitmek zorunda. Genelde okullardan geldiğine inanıyorum, çocuklar tam hijyeni yapamadığını düşünüyorum. Eskişehir'de çok serbest yaşıyoruz ona bağlıyorum. En ufak ihtiyacımızda dışarıya çıkıyoruz. Maske takılıyor, ama burunlar açık. Tam maskeyi de kullanmayı bilmiyoruz. Vaka sayıları ancak maske kullanımıyla ve hijyenle düşer" dedi.

"Genel olarak gençlerin maske taktığını şahit olmuyorum"

Vaka sayılarındaki yüksekliğin gençlerin sosyalleşmesi ve maske kurallarına dikkat etmemesine bağlayan vatandaş Mustafa Akdı ise şu ifadeleri kullandı:

"Eskişehir'de vaka sayılarının artma sebebi bence gençlerin hem çok fazla sosyalleşmesi hem de maske kurallarına dikkat etmemesi. Ben de maskesiz geziyorum, ama kapalı alanlarda maske takmaya özen gösteriyorum. Genel olarak gençlerin maske taktığını şahit olmuyorum. Bir şey yerken içerken maske takmıyorlar, ama diğer zamanlarda da maske takmıyorlar. Çok samimi oluyorlar genelde."

Eskişehir vaka sayıları düşse de, vaka tablosunda üst sıralarda yer alıyor
Eskişehir vaka sayıları düşse de, vaka tablosunda üst sıralarda yer alıyor
Eskişehir vaka sayıları düşse de, vaka tablosunda üst sıralarda yer alıyor

YORUMLAR
500
Küçük esnafta 'Sezon sonu indirimi' başladı Küçük esnafta 'Sezon sonu indirimi' başladı Son dakika: Bakan Koca bir haftalık vaka haritasını paylaştı Son dakika: Bakan Koca bir haftalık vaka haritasını paylaştı

Fahrettin Koca, Eskişehir, Mart, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Eskişehir vaka sayıları düşse de, vaka tablosunda üst sıralarda yer alıyor - Son Dakika


Son Dakika
20:21 Bakan Koca, sağlık çalışanlarına uygulanan şiddet hakkında konuştu: Peşinen bir taraf suçlu, diğer taraf masum değildir
20:17 Ülkemizde bugün koronavirüs nedeniyle 90 kişi hayatını kaybetti, 17 bin 426 yeni vaka tespit edildi
20:16 Basın toplantısına damga vuran anlar! Hollandalı gazetecinin Rutte'ye soru sorduğu esnada elinin cebinde olması dikkat çekti
19:39 Rus milyarder Roman Abramovich'in Göztepe'yi alacağı iddiası ortalığı karıştırdı! Değeri 3 kat arttı
19:37 Kızının gözü önünde eşini öldüren sanık ruh hastası olduğunu iddia ederek akıl hastanesine yatırılmayı istedi
19:30 Hollanda Başbakanı'ndan savaşla ilgili Türkiye'ye teşekkür: Ankara kilit rol oynuyor
19:14 Rusya'ya bir yaptırım daha! Rus basketbol takımları Avrupa'dan resmen men edildi
19:08 Beşiktaş, teknik adam Valerien Ismael'le anlaştı! Fransız hocanın alacağı ücret de belli oldu
19:01 Ukraynalı başkan yardımcısından Kadirov'u sinirlendirecek tehdit: Çeçenler domuz derisiyle gömülecek
18:52 Milli tenisçi Cem İlkel'in kendisi gibi sporcu olan kız kardeşi trafik kazasında hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2022 20:30:23. #1.12#
SON DAKİKA: Eskişehir vaka sayıları düşse de, vaka tablosunda üst sıralarda yer alıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement