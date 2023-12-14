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Eskişehir Vali Yardımcısı Anadolu Üniversitesi Rektörünü ziyaret etti - Son Dakika
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Eskişehir Vali Yardımcısı Anadolu Üniversitesi Rektörünü ziyaret etti

Eskişehir Vali Yardımcısı Dr. Hasan Çiçek, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette, Rektör Erdal yeni görevinde başarılar diledi ve Vali Yardımcısı Çiçek de üniversitenin önemine vurgu yaparak başarı dileklerinde bulundu. Ziyaret hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Eskişehir Vali Yardımcısı Anadolu Üniversitesi Rektörünü ziyaret etti
14.12.2023 - 09:56,
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Eskişehir Vali Yardımcısı Dr. Hasan Çiçek, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal'ı makamında ziyaret etti.

Rektörlük makamında gerçekleşen görüşmede ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Prof. Dr. Erdal, "Sayın Vali Yardımcımız Dr. Hasan Çiçek'e yeni görevinde başarılar diliyorum" dedi. Vali Yardımcısı Çiçek de Anadolu Üniversitesinin yükseköğretim alanında ülkemizin en önemli değerlerinden biri olduğu ifade ederek tüm personele ve öğrencilere başarı dileklerinde bulundu.

Karşılıklı görüş alışverişinin yapıldığı ziyaret çektirilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
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