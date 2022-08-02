Vali Ayyıldız ve Başkan Küpeli beyaz eşya üretim tesisini ziyaret etti - Son Dakika
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Vali Ayyıldız ve Başkan Küpeli beyaz eşya üretim tesisini ziyaret etti

02.08.2022 01:15
Vali Ayyıldız ve Başkan Küpeli beyaz eşya üretim tesisini ziyaret etti

Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli ile birlikte EOSB'de bulunan bir beyaz eşya üretim tesisinde incelemelerde bulundu.

Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli ile birlikte EOSB'de bulunan bir beyaz eşya üretim tesisinde incelemelerde bulundu.

Resmi açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirilen bir beyaz eşya üretim tesisinde incelemelerde bulunan Vali Ayyıldız ve Başkan Küpeli, yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Eskişehir OSB'nin ve Eskişehir sanayisinin hızla bir gelişme ve büyüme dönemi içerisinde olduğunu, yerli ve yabancı yatırımcıların gözdesi haline geldiğini vurgulayan Vali Ayyıldız, Eskişehir sanayisinin çok daha iyi yerlere geleceğini belirtti. Vali Ayyıldız, Türkiye'nin ve dünyanın sayılı markalarının üretim üssü haline gelen Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde köklü ve saygın firmaların bulunmasının kent açısından çok önemli olduğuna dikkat çekti.

"Şehrimizin gelişimine katkı sağlayan firmaların yanındayız"

Eskişehir'e her anlamda hizmet eden, üretim yapan, ihracata değer katan ve istihdam olanakları sağlayan firmaların her zaman yanlarında olduklarını ifade eden Ayyıldız, "Markanın Eskişehir OSB'deki yerleşkesini ziyaret etmekten büyük bir mutluluk duyduğumu ifade etmek isterim. Burada üretilen ve ihraç edilen her ürün ekonomimize katma değer sağlıyor. Ülkemiz ekonomisine ve istihdamına sunmuş olduğunuz katkılarınızdan dolayı sizi ve tüm ekibinizi tebrik ediyor, bundan sonraki çalışmalarınızda başarılar diliyorum" dedi.

"Eskişehir OSB yerli ve yabancı yatırımcıların radarında"

Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, OSB'nin sahip olduğu yüksek avantajlar nedeniyle gerek yerli gerekse yabancı çok sayıda büyük yatırımcının radarına girdiğini son 16 yılın yatırım rekorunu kırdıklarını aktararak, 2019 yılında temeli atılan, 2021 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan tesisin OSB'deki yerleşkesinin, Eskişehir OSB ve Eskişehir sanayisinin gücüne güç kattığını ifade etti.

"Şehrimizin ve ülkemizin istihdamına katkısı büyük"

Havacılık, savunma sanayiinde olduğu gibi beyaz eşya sanayinde de kentin ve Eskişehir OSB'nin önemli bir üs olduğunu, sektörün il sanayinde en çok işgücünün istihdam edildiği sektörlerin başında geldiğini söyleyen Küpeli, "Eskişehir'imiz ve OSB'miz sahip olduğu birçok altyapı avantajıyla özellikle havacılık, savunma sanayi, beyaz eşya, otomotiv, raylı sistemler, makine ve metal ile gıda sektöründe önemli ve stratejik yatırımların ülkemizdeki en önemli çekim ve üretim merkezi olmayı sürdürüyor. Eskişehir'de beyaz eşya sektörünün ana ve yan sanayiler olmak üzere yıllık ihracatı 1,5 milyar dolara yaklaştı. Bu tesis bölgemizdeki en değerli yatırımların başında geliyor. Yerleşkedeki süren yatırımlar tamamlandığında Avrupa'daki en büyük üretim ve ihracat merkezi olması yanı sıra ekonomiye şehrimizin ve ülkemizin istihdamına katkısı yüksek olacak" şeklinde konuştu.

Küpeli son olarak, önümüzdeki 2 yıl içerisinde Eskişehir OSB'de 228 yeni sanayi tesisinin hizmete gireceğini ve binlerce kişinin istihdam edileceği büyük çaplı yeni yatırımlardan bazılarının başlayacağını sözlerine ekledi. - ESKİŞEHİR

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Vali Ayyıldız ve Başkan Küpeli beyaz eşya üretim tesisini ziyaret etti Vali Ayyıldız ve Başkan Küpeli beyaz eşya üretim tesisini ziyaret etti
Kaynak: İHA

Organize Sanayi Bölgesi, Erol Ayyıldız, Eskişehir, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Vali Ayyıldız ve Başkan Küpeli beyaz eşya üretim tesisini ziyaret etti - Son Dakika

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