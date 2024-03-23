Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy 23 Mart Dünya Meteoroloji Günü mesajı yayımladı - Son Dakika
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Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy 23 Mart Dünya Meteoroloji Günü mesajı yayımladı

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy 23 Mart Dünya Meteoroloji Günü mesajı yayımladı

Vali Hüseyin Aksoy, Dünya Meteoroloji Teşkilatı'nın kuruluşunun yıl dönümü olan 23 Mart'ı kutlayarak, iklim değişikliklerinin ve doğal felaketlerin etkileri üzerinde durulması gerektiğini vurguladı. Meteorolojik çalışmaların önemi ve erken uyarı sistemlerinin hayatları ve üretimi korumadaki rolüne dikkat çeken Vali Aksoy, afetlerin önlenmesi ve zararların azaltılmasında meteoroloji çalışanlarının önemine değindi.

23.03.2024 11:29
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Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy 23 Mart Dünya Meteoroloji Günü mesajı yayımladı.

Vali Hüseyin Aksoy, yayınladığı mesajında şunları ifade etti:

"Birleşmiş Milletlerin uzmanlık kuruluşu olan Dünya Meteoroloji Teşkilatı ana sözleşmesi 23 Mart 1950 tarihinde yürürlüğe girmiş ve bu nedenle, her yılın 23 Mart günü "Dünya Meteoroloji Günü" olarak kutlanmaktadır.

Yaşanılan büyük doğal felaketler ve iklim değişiklikleri, iklim ve havanın sağlık, çevre ve sosyo-ekonomik gelişime etkisi üzerinde daha fazla durulmasını gerektirmektedir. Fırtınalar, şiddetli seller, anormal yağışlar ve kuraklık gibi doğal felaketler insan yaşamı ve sağlık üzerinde olumsuz etkilerde bulunmaktadır. Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin meteorolojik çalışmalarda kullanılması, erken uyarı sistemlerinin geliştirilmesi milyonlarca hayatı ve üretimi bu tür felaketlerden önemli ölçüde korumakta; emek, zaman, sermaye kaybını azaltmaktadır.

Ülkemiz, afete maruz kalma ve afet tehlikesini sıklıkla yaşama açısından oldukça dezavantajlı bir konumdadır. Bu nedenle afetlerin önlenmesinde ve zararların azaltılmasında isabetli tahminler ve erken uyarıların önemi ortadadır. Yerinde ve zamanında erken tedbirlerin alınmasında önemli rol oynayan meteoroloji çalışanlarının 23 Mart Dünya Meteoroloji Günü'nü kutlar, başarılar dilerim." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy 23 Mart Dünya Meteoroloji Günü mesajı yayımladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy 23 Mart Dünya Meteoroloji Günü mesajı yayımladı - Son Dakika
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