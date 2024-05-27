Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Mersin\'deki Zincirleme Kazayla İlgili Mesaj Yayınladı

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Mersin'de 10 kişinin hayatını kaybettiği ve 39 kişinin yaralandığı zincirleme kazayla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden mesaj yayınlayan Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, "Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar dilerim" dedi.

Dün akşam saatlerinde Mersin- Adana Otoyolu Tarsus ilçesi Yenice mevkiinde otobüs 4 aracın karıştığı zincirleme kaza sonucunda 10 kişi hayatını kaybederken, 39 kişi yaralanmıştı. Otobüsün yağışlı havada kayarak devrilip karşı şeride geçmesiyle biri otomobil, biri pikap, biri kamyon olmak üzere toplam 4 aracın karıştığı zincirleme kazayla ilgili Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yaptı. Vali Aksoy, yapmış olduğu paylaşımında, "Mersin ilimizde otoyolda meydana gelen zincirleme trafik kazasında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar dilerim" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR