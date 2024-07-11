Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu\'nu ziyaret etti

Yerel

Eskişehir valisi Hüseyin Aksoy, 53. Sağlık Bakanı olarak atanan Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Vali Hüseyin Aksoy, Türkiye Cumhuriyeti 53. Sağlık Bakanı olarak atanan Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nu makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Vali Aksoy, Eskişehir ili Sağlık Bakanlığının görev alanına giren hususları ile ilgili bilgi arz etti. - ESKİŞEHİR