Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Şehit Hava Pilot Albay Gökhan Özen'in Ailesini Ziyaret Etti - Son Dakika
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Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Şehit Hava Pilot Albay Gökhan Özen'in Ailesini Ziyaret Etti

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Kayseri'de yaşanan uçak kazasında şehit olan Hava Pilot Albay Gökhan Özen'in ailesini ziyaret etti. Kazada hayatını kaybeden Özen'in cenaze töreni Eskişehir'de düzenlenecek ve naaşı Hava Şehitliğinde defnedilecek.

05.06.2024 09:54
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Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Kayseri'de yaşanan uçak kazasında şehit olan Hava Pilot Albay Gökhan Özen'in ailesini ziyaret etti.

Dün yaşanan kazada, Kayseri 12. Hava Ulaştırma Üs Komutanlığından kalkan SF-260D tipi eğitim uçağı, Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Hasan Arpa Mahallesi'nde düştü. Düşen uçakta bulunan Hava Pilot Albay Gökhan Özen şehit oldu. Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, şehit Özen'in Şeker Mahallesi'nde bulunan baba ocağını ziyaret ederek, ailesine başsağlığı diledi.

Şehit Hava Pilot Albay Gökhan Özen'in cenaze töreninin ikindi namazına müteakip Reşadiye Camii'de düzenleneceği, naaşının ise Eskişehir Hava Şehitliğinde defnedileceği öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Şehit Hava Pilot Albay Gökhan Özen'in Ailesini Ziyaret Etti - Son Dakika


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