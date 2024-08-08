Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Şehit Uzman Çavuş Seydi Ünlü'nün Ailesini Ziyaret Etti - Son Dakika
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Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Şehit Uzman Çavuş Seydi Ünlü'nün Ailesini Ziyaret Etti

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Şehit Uzman Çavuş Seydi Ünlü\'nün Ailesini Ziyaret Etti

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Somali'de görev yaparken kalp krizi sonucu şehit olan uzman çavuş Seydi Ünlü'nün Seyitgazi Kümbet Mahallesinde yaşayan annesi, abisi ve ailesini ziyaret etti. Vali Aksoy, şehidin annesine Türk Bayrağı ve Kur'an-ı Kerim hediye etti ve aileyle bir süre sohbet etti. Aksoy, şehide Allah'tan rahmet dileyerek ailesine sağlıklı ömürler temennisinde bulundu.

08.08.2024 12:37
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Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, şehit uzman çavuş Seydi Ünlü'nün Seyitgazi Kümbet Mahallesinde yaşayan ailesini ziyaret etti.

Vali Aksoy, Somali'de görev yaptığı esnada geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olan Ünlü'nün Seyitgazi Kümbet Mahallesinde yaşayan annesi Saniye Ünlü, abisi Gazi Ünlü ve ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Şehidimizin annesine Türk Bayrağı ve Kur'an-ı Kerim takdim eden ve ailesiyle bir süre sohbet eden Aksoy, şehide Allah'tan rahmet, ailesine sağlıklı ömürler diledi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Şehit Uzman Çavuş Seydi Ünlü'nün Ailesini Ziyaret Etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Şehit Uzman Çavuş Seydi Ünlü'nün Ailesini Ziyaret Etti - Son Dakika
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