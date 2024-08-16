Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'un Görev Süresi Boyunca Gerçekleştirdiği Projeler - Son Dakika
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Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'un Görev Süresi Boyunca Gerçekleştirdiği Projeler

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy\'un Görev Süresi Boyunca Gerçekleştirdiği Projeler

Eskişehir'de 1 yıl önce bugün göreve başlayan Vali Hüseyin Aksoy, gerçekleştirdiği birçok önemli proje ile vatandaşın hem sevgisini hem de takdirini kazandı.

16.08.2024 11:54
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Eskişehir'de 1 yıl önce bugün göreve başlayan Vali Hüseyin Aksoy, gerçekleştirdiği birçok önemli proje ile vatandaşın hem sevgisini hem de takdirini kazandı.

Vali Hüseyin Aksoy'un 9 Ağustos 2023 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Eskişehir Valiliği'ne atanmasının üzerinden tam 1 yıl geçti. Görev süresince birçok faaliyete öncülük eden Vali Aksoy; sürekli ve merkezi yardımlar, yetişkin dilenciliği ve çocukların çalıştırılması ve dilendirilmesini önleme, kadın sağlığı eğitimi, okul çevrelerinin güvenliği projeleri ile şehit yakını ve gazilere yönelik sunulan hizmetleriyle dikkat çekiyor. Düzenlemiş olduğu aylık güvenlik toplantıları ile de halkı 'Güvenli Şehir Eskişehir' başlığıyla bilgilendirerek farkındalık oluşturan Vali Hüseyin Aksoy, iş dünyası, esnaf ve vatandaşla kurmuş olduğu iyi diyalog ile öne çıkıyor.

Şehrin sosyal risk haritasının hazırlanması çalışmaları sürdürülüyor.

Makam aracı olarak yerli TOGG marka otomobil kullanarak tasarrufun önemine vurgu yapan Eskişehir Valisi Aksoy, şehit ve gazi ailelerini makamında ağırladığı gibi evlerinde de ziyaret ediyor. Ayrıca kamu kurumlarının yöneticileri de şehit ve gazi ailelerini düzenli olarak ziyaret ederek bayramlarda ve diğer günlerde ihmal etmiyor. Vali Aksoy, üniversiteler, odalar, STK'lar ve kamu kurumları arasında etkileşim ve işbirliğini de geliştirirken, turizm çalıştayı düzenleyerek şehrin kültür ve turizm potansiyelini değerlendiriyor. Kurum yöneticileriyle birlikte ilçelerde muhtarlar toplantısı düzenleyip sorunları yerinde ve karşılıklı değerlendiren Vali Aksoy'un görev yaptığı dönemde ayrıca, kazı çalışmalarına önem gösterilerek Karacahisar Kazısı ile Çukurca Kazı Evi'yle ilgili çalışmalar yapıldı.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, görev süresinde okul ve okul çevrelerinin güvenliğine de büyük önem gösterdi. Denetimlerin dikkatle yapılmasını sağlayan Vali Aksoy, özellikle çocukların çalıştırılması ve dilendirilmesinin önlenmesine ve yetişkin dilenciliğine karşı ciddi çalışmalar ortaya koydu. Vali Hüseyin Aksoy, halk günü toplantıları düzenleyerek vatandaşlarla bilgi alışverişi yapıp sorunlarını giderirken, aynı zamanda eşi Hülya Aksoy öncülüğünde yürütülen Kadın Sağlığı Eğitimi Projesi ile il genelinde 240 bin kadına ulaşıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Hüseyin Aksoy, Yerel, Politika, Son Dakika

Son Dakika Yerel Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'un Görev Süresi Boyunca Gerçekleştirdiği Projeler - Son Dakika

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