Eskişehir Valisi, Lösemili Çocuklar Haftası'nda kan bağışına destek istedi

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajda, lösemi tedavisi gören çocukların verdiği yaşam mücadelesine ve kan ile kök hücre bağışının önemine dikkat çekti.

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, Lösemili Çocuklar Haftası münasebetiyle bir mesaj yayımladı. Löseminin sevgi, sabır, erken teşhis ve modern tıbbın sunduğu imkanlarla üstesinden gelinebilen bir süreç olduğunu belirten Vali Yılmaz, çocukların bu süreçte en çok yüksek morale ve toplumsal desteğe ihtiyaç duyduğunu ifade etti. Mesajında Eskişehir halkının yardımlaşma konusundaki duyarlılığına da değinen Yılmaz, vatandaşları kan ve kök hücre bağışı konusunda destek olmaya davet etti.

"En güçlü ilaç yüksek moral ve şartsız destektir"

Lösemili çocukların azmiyle topluma ilham verdiğini vurgulayan Vali Yılmaz, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Kıymetli Eskişehirli hemşehrilerim, Lösemili Çocuklar Haftası, minik bedenlerinde dağlar kadar büyük yürekler taşıyan kahraman evlatlarımızın yaşam mücadelesine omuz verdiğimiz, umudu, inancı ve sevgiyi hep birlikte çoğalttığımız çok kıymetli bir dayanışma haftasıdır. Lösemi, amansız bir hastalık değil; sevgiyle, sabırla, erken teşhis ve modern tıbbın sunduğu imkanlarla üstesinden gelinebilen bir süreçtir. Bu meşakkatli yolda evlatlarımızın ihtiyaç duyduğu en güçlü ilaç, hiç şüphesiz yüksek moral ve toplum olarak onlara sunacağımız şartsız destektir. Maskelerinin ardında ışıl ışıl parlayan gözleriyle bizlere yaşam sevincini ve pes etmemeyi öğreten çocuklarımız, hayata sıkı sıkıya tutunurken gösterdikleri sarsılmaz azimle hepimize ilham vermektedir. Onların bu onurlu mücadelesinde yanlarında olmak, yollarını aydınlatmak ve yüzlerindeki bir anlık gülümsemeye vesile olmak hepimizin en büyük insani sorumluluğudur."

"Kan ve kök hücre bağışının hayat kurtaran önemini hatırlayarak destek vereceksiniz"

Tedavi gören çocuklara acil şifalar dileyen Vali Yılmaz, mesajını şu sözlerle tamamladı:

"Tarih boyunca sevginin, hoşgörünün ve yardımlaşmanın şehri olmuş kadim şehrimiz Eskişehir, bugüne kadar her türlü toplumsal meselede kenetlenmeyi bilmiş, birlik olmanın en güzel örneklerini tüm Türkiye'ye sergilemiştir. Yürekten inanıyorum ki siz alicenap hemşehrilerim, bu anlamlı haftada da lösemi tedavisi gören yavrularımıza kalplerinizi sonuna kadar açacak, kan ve kök hücre bağışının hayat kurtaran önemini bir kez daha hatırlayarak bu iyilik kervanına en güçlü desteği vereceksiniz. Bu duygu ve düşüncelerle; hastanelerde şifa bekleyen tüm minik kahramanlarımızın bir an evvel sağlıklarına kavuşarak parklarda koşup oynayacakları günlere ulaşmalarını diliyor, bu çetin sınavda evlatlarının ellerini bir an olsun bırakmayan fedakar ailelerimize güç ve sabır temenni ediyorum. Sevginin aşamayacağı hiçbir zorluk, umudun yenemeyeceği hiçbir hastalık yoktur. Tüm çocuklarımızı o tertemiz alınlarından öpüyor, Eskişehirli hemşehrilerimi en derin sevgi, saygı ve muhabbetlerimle selamlıyorum."