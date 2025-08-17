Eskişehir Valisi'nden Deprem Anması

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, 17 Ağustos 1999 Depremi'nde hayatını kaybedenleri rahmetle andı.

Marmara Depremi'nin 26. yıl dönümü dolayısıyla Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy sosyal medya hesabından anlamlı bir mesaj paylaştı.

Hüseyin Aksoy, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin yıl dönümü için "Bazı acıların üzerinden 26 yıl geçse de silinmiyor. 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde kaybettiğimiz vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum" dedi. - ESKİŞEHİR