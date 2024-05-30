Eskişehir Valisi: Sigaraya Bağlı Hastalıklardan Her Yıl 5 Milyon Kişi Ölüyor - Son Dakika
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Eskişehir Valisi: Sigaraya Bağlı Hastalıklardan Her Yıl 5 Milyon Kişi Ölüyor

Eskişehir Valisi: Sigaraya Bağlı Hastalıklardan Her Yıl 5 Milyon Kişi Ölüyor

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, sigaraya bağlı hastalıklardan her yıl yaklaşık 5 milyon kişinin öldüğünü ve sakat kaldığını belirterek, tütün ekimi ve kurutulması için 200 bin hektar büyüklüğünde tarım alanının yok edildiğini dile getirdi. Vali Aksoy, Dünya Tütünsüz Günü nedeniyle yayımladığı mesajında, tütün ürünlerinin zararlarına dikkat çekti ve tütün kullanımını bırakarak sağlıklı yaşama geçiş çağrısı yaptı.

30.05.2024 10:23
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Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, sigaraya bağlı hastalıklardan her yıl yaklaşık 5 milyon kişinin öldüğünü, sakat ve felç belirterek, tütün ekimi ve kurutulması için 200 bin hektar büyüklüğünde tarım alanının yok edildiğini dile getirdi.

Vali Aksoy, Dünya Tütünsüz Günü nedeniyle yayımladığı mesajında, "Tütün ürünleri tüketiminden kaynaklanan kamusal, toplumsal ve tıbbi nitelikteki her türlü zarara karşı yürütülen mücadele kapsamında 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü tüm dünyada önemli bir gündür. Dünya Sağlık Örgütü, sağlığa olan zararıyla gündeme gelen tütün sektörünün dünyadaki bir numaralı kirletici olduğunu belirtmektedir. Sigara içen bir kişinin hayatı boyunca 5 ton karbondioksit yayarak havayı kirlettiğini belirten örgüt, bir izmaritin doğada yok olması için 10 yıl geçmesi gerektiğini ve bu sırada izmaritten toprağa 7 bin çeşit kimyasal sızdığının altını çizmiştir. Örgüt, bir tek sigara üretmek için 3,7 litre su harcandığını ve her yıl 4 buçuk trilyon izmaritin su kaynaklarına karışarak suyu kirlettiğini ortaya koymaktadır. Tütün ekimi ve kurutulması için 200 bin hektar büyüklüğünde tarım alanı yok edilmektedir. Öte yandan tütünün işlenmesi ve nakliyesi de küresel sera gazı salınımını artırmaktadır. Bu katkı küresel havayolu endüstrisinin karbon ayak izinin beşte birine denk gelmektedir. Tütün üretiminin, küresel ormansızlaşmanın yüzde 5'inden sorumlu olduğunun ve çok değerli su kaynaklarını da kuruttuğunun altını çizmektedir" dedi.

"Sigaraya bağlı hastalıklardan her yıl yaklaşık 5 milyon kişi ölmekte, sakat ve felç kalmaktadır"

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, mesajının devamında, "Sigaralar, dumansız tütün ve elektronik sigaralar plastik kirliliğini artırmaktadır. Dünyadaki en büyük plastik kirliliğinde ikinci sırada yer alan mikroplastikler, sigara filtrelerinde bulunmaktadır. Sigaraya bağlı hastalıklardan her yıl yaklaşık 5 milyon kişi ölmekte, sakat ve felç kalmaktadır. Dolayısıyla, bu denli zararlı tütün ürünlerinin kullanımını kendimizin, sevdiklerinizin ve çevrenin sağlığı için bırakalım. Sevdiklerinizle birlikte sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürmeniz dileğiyle yeni bir başlangıç için hepinizi ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı'nı aramaya, Sağlıklı Hayat Merkezlerimizdeki Sigara Bırakma Polikliniklerimize davet ediyorum. Dünya Sağlık Örgütü tarafından ilan edilen 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü'nün çocuklardan yaşlılara kadar toplumun her kesiminde bu ölümcül tehlikeye karşı farkındalık oluşturmasını diliyor, bugün vesilesiyle tütün ürünlerini tüketen yurttaşlarımızın tütün kullanımını bırakarak sağlıklı yaşama merhaba demelerini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Eskişehir Valisi: Sigaraya Bağlı Hastalıklardan Her Yıl 5 Milyon Kişi Ölüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir Valisi: Sigaraya Bağlı Hastalıklardan Her Yıl 5 Milyon Kişi Ölüyor - Son Dakika
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