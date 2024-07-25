Eskişehir Valisi ve eşi mevsimlik işçilerin çocuklarıyla buluştu - Son Dakika
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Yerel

Eskişehir Valisi ve eşi mevsimlik işçilerin çocuklarıyla buluştu

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy ve eşi Hülya Aksoy, 'Gülümsemeyen Çocuk Kalmasın' projesi kapsamında mevsimlik işçilerin çocuklarıyla bir araya gelerek, onlarla yakından ilgilendi ve açık hava sinemasında film izledi. Etkinlikte çocuklara çeşitli oyunlar ve spor faaliyetleri düzenlendi, ayrıca süt, kek, dondurma, mısır ve pamuk şeker dağıtıldı. Minikler, Vali Aksoy ve beraberindekilere teşekkür etti.

25.07.2024 11:31
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Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy ve eşi Hülya Aksoy, "Gülümsemeyen Çocuk Kalmasın" projesi kapsamında mevsimlik işçilerin çocuklarıyla bir araya gelirken, onlarla yakından ilgilenip, bağdaş kurarak açık hava sinemasında film izledi

Eskişehir Valiliği koordinasyonunda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından "Gülümsemeyen Çocuk Kalmasın" projesi kapsamında Tepebaşı Sakintepe Mahallesi'nde bulunan mevsimlik tarım işçisi aileleri ve çocukları için etkinlik düzenlendi. Düzenlenen etkinliğe Vali Hüseyin Aksoy, eşi Hülya Aksoy, Eskişehir Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar ve Eskişehir İl Jandarma Komutanı Erhan Demir katıldı. Şanlıurfa'dan Eskişehir'e gelen, mevsimlik işçi olarak çalışan çocuklar, mini golf, çuval yarışı, halat çekme gibi oyunlar ve spor faaliyetlerle doyasıya eğlendi. Çocuklara süt, kek, dondurma, mısır ve pamuk şeker dağıtıldı. Hüseyin Aksoy eşi, Hülya Aksoy, Eskişehir Emniyet Müdürü Ağırlar ve İl Jandarma Komutanı Demir, çocuklarla yakından ilgilenerek açık hava sinemasında film izlediler. Ziyaretten dolayı oldukça mutlu olan minikler, Vali Aksoy ve beraberindekilere teşekkür etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Eskişehir Valisi ve eşi mevsimlik işçilerin çocuklarıyla buluştu - Son Dakika

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