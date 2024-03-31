Eskişehir Valisi ve eşi oy kullandı

Yerel

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy ve eşi Hülya Aksoy, Mahalli İdareler Genel Seçimi çerçevesinde oy kullandı.

Vali Hüseyin Aksoy, eşiyle birlikte oy kullanma işlemini gerçekleştirmek için saat 12.00'da Hacı Süleyman Çakır Kız Anadolu Lisesi'ne gitti. Diğer seçmenler gibi vatandaşlık görevini yerine getirmek üzerine 1053 numaralı sandık başında yer alan Vali Aksoy ve eşi, vatandaşlarla birlikte sıraya girerek yerel yöneticilerin belirlenmesi amacıyla oy vermek için bekledi. Sıranın gelmesiyle birlikte seçim görevlileri ile selamlaştıktan sonra mührünü ve pusulasını alarak kabinde oy kullanan Aksoy çifti, görevlilerle ve vatandaşlarla toplu hatıra fotoğraf çektirdikten sonra okuldan ayrıldı.

"2 bin 361 sandıkta oy kullanma süreci devam ederken, 4 bin 85 polis ve jandarma görev almış durumda"

Çıkarken seçimle ilgili konuşma yapan ve şu ana kadar kendilerine herhangi bir olumsuz durumun iletilmediğini belirten Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, "Bugün Eskişehir genelinde saat 08.00 itibariyle oy kullanma işlemleri başladı. Toplam 2 bin 361 sandıkta oy kullanma süreci devam ediyor. 4 bin 85 polis ve jandarma, güvenlik amaçlı görev almış durumda. Şu ana kadar Eskişehir ilinde olumsuz herhangi bir durum bizlere intikal etmedi. Amacımız huzur ve güven ortamı içerisinde seçimlerin tamamlanması. Bu anlamda katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun" dedi. - ESKİŞEHİR