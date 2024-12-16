Eskişehir Valisi VKS Toplantısına Katıldı

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Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya başkanlığında Video Konferans Sistemi (VKS) üzerinden gerçekleştirilen toplantıya katılım sağladı.

Bakan Yerlikaya, il valileri, il jandarma komutanları, il emniyet müdürleri ve il göç müdürlerinin katılımıyla bir toplantı gerçekleştirdi. VKS üzerinden yapılan toplantıya Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy da katılım sağladı. Toplantıda Vali Aksoy'un yanı sıra Eskişehir İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, Eskişehir İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir ve İl Göç İdaresi Müdürü Mustafa Turan yer aldı. - ESKİŞEHİR