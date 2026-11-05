Eskişehir Valisi Yılmaz, Mihalıççık'ta Yunus Emre'nin kabrini ziyaret etti - Son Dakika
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Eskişehir Valisi Yılmaz, Mihalıççık'ta Yunus Emre'nin kabrini ziyaret etti

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Eskişehir Valisi Yılmaz, Mihalıççık\'ta Yunus Emre\'nin kabrini ziyaret etti
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Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, Mihalıççık'taki Yunus Emre mezarını ve külliyesini ziyaret ederek kabri başında dua etti. Ziyarette Yunus Emre'nin sevgi, hoşgörü ve kardeşlik anlayışının gelecek nesillere aktarılmasının önemi vurgulandı.

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, tasavvuf ehli ve halk şairi Yunus Emre'nin Mihalıççık ilçesindeki mezarını ve külliyesini ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında Yunus Emre'nin kabri başında dua eden ve külliyede incelemelerde bulunan Vali Yılmaz'a hayırsever iş insanı Tayfur Bayar, Mihalıççık Kaymakamı Fahrettin Çırak ve Mihalıççık Belediye Başkanı Haydar Çorum eşlik etti. Yılmaz, bölgenin tarihi ve yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Ziyarette, Yunus Emre'nin sevgi, hoşgörü ve kardeşlik anlayışına dikkat çekilerek bu manevi mirasın gelecek nesillere aktarılmasının önemi vurgulandı.

Kaynak: İHA
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