Eskişehir ve Afyonkarahisar Arasında İşbirliği ve Ortak Projeler Geliştirilecek

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Eskişehir ile Afyonkarahisar arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi ve ortak projelerin geliştirilmesi konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı'nı ziyaret etti. Bu anlamlı ziyaret, birbirine sınır iki şehir arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi ve ortak projelerin geliştirilmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Vali Yiğitbaşı, Eskişehir ve Afyonkarahisar arasındaki güçlü bağların, işbirliği ve ortak çalışmalarla daha da pekiştirileceğine inandığını ifade etti. Özellikle turizm, eğitim ve sağlık gibi alanlarda potansiyel projeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. - AFYONKARAHİSAR