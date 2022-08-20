8 posta güvercininden 7'si Eskişehir'e dönmeyi başardı - Son Dakika
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8 posta güvercininden 7'si Eskişehir'e dönmeyi başardı

20.08.2022 14:41
8 posta güvercininden 7'si Eskişehir'e dönmeyi başardı

Eskişehir ve Bozüyük güvercin derneklerinin düzenlediği ortaklaşa posta güvercini yarışında Vural Görer'in 7 kuşu bin 50 kilometreyi tamamlayarak evlerine ulaştı.

Eskişehir ve Bozüyük güvercin derneklerinin düzenlediği ortaklaşa posta güvercini yarışında Vural Görer'in 7 kuşu bin 50 kilometreyi tamamlayarak evlerine ulaştı.

Daha önce habere konu olan yarışta Eskişehirli Vural Görer, 8 posta güverciniyle birlikte yarışa katıldı. İlk kuşu 25 saatte bin 50 kilometrelik mesafeyi uçarak bir ilke imza atmıştı. Yarışlarda, güvercinler özel araçlarla geri gelmeleri istenen mesafeye götürülüyor. Gittikleri şehirde serbest bırakılan güvercinler, kümeslerine döndüklerinde yarışı tamamlamış oluyor. Yarışın ilk üç gününde aynı kümesten 4 güvercinin kümese dönmesi büyük bir başarı olarak görülürken, Görer'in kuşları arka arkaya gelmeye devam etti. Yarışın 9. günü itibariyle aynı kümesten 7 kuşun evine geri dönmesinin Türkiye'de bir ilk olduğu söyleniyor.

Son güvercininin de kümese dönmesini beklediğini söyleyen Vural Görer, bin 50 kilometrelik mesafede yüksek oranda başarı sağladığından bahsetti. Her sene daha uzun mesafeler için hazırlandıklarını vurgulayan Görer, bunun tesadüf olmadığını belirtti. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İHA

Eskişehir, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 8 posta güvercininden 7'si Eskişehir'e dönmeyi başardı - Son Dakika

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