Eskişehir yangını nedeniyle Gediz Tarhana Festivali\'nde plalanan Sıla-Samet Şahin konseri iptal edildi

Kütahya'nın Gediz ilçesinde devam eden Geleneksel Tarhana Festivali etkinlikleri kapsamında bugün düzenlenmesi beklenen Sıla- Samet Şahin kardeşlerin konseri, Eskişehir'de yaşanan orman yangınında şehit olan 10 ormancı nedeniyle iptal edildi.

Konuyla ilgili Gediz Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Eskişehir'de meydana gelen elim orman yangınında görevleri başında kahramanca mücadele ederken şehit olan fedakar ormancılarımızın acısı yüreğimizi yakmıştır. Bu büyük kaybın derin üzüntüsü içerisinde, bugün gerçekleştirilmesi planlanan Sıla-Samet Şahin kardeşlerin konseri iptal edilmiştir. Şehit olan tüm ormancılarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Bu kararla birlikte Gediz Tarhana Festivali'nin bu bölümü, yaşanan büyük acıya duyulan saygı ve dayanışma amacıyla iptal edilmiş oldu. - KÜTAHYA