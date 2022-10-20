Eskişehir yerel haberi... Nilhan Osmanoğlu dedesi Sultan Abdülhamid Han'ı anlattı - Son Dakika
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Eskişehir yerel haberi... Nilhan Osmanoğlu dedesi Sultan Abdülhamid Han'ı anlattı

20.10.2022 09:58
Eskişehir yerel haberi... Nilhan Osmanoğlu dedesi Sultan Abdülhamid Han'ı anlattı

Gelen Eskişehir haberine göre Kilis 7 Aralık Üniversitesinin 15. kuruluş yıl dönümü nedeniyle üniversitenin Tarih Topluluğu tarafından "Sultan Abdülhamid Han ve Dönemi" konulu söyleşide Nilhan Osmanoğlu, dedesi 2. Abdulhamit Han'ı anlattı.

Kilis 7 Aralık Üniversitesinin 15. kuruluş yıl dönümü nedeniyle üniversitenin Tarih Topluluğu tarafından "Sultan Abdülhamid Han ve Dönemi" konulu söyleşide Nilhan Osmanoğlu, dedesi 2. Abdulhamit Han'ı anlattı.

Fen- Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda Tarih Bölümü Arş. Gör. M. Orkun İkinci'nin sunuculuğunu yaptığı söyleşide Sultan II. Abdülhamid'in beşinci kuşaktan torunu Nilhan Osmanoğlu, Sultan II. Abdülhamid'in hayatı ve ailesi hakkında bilgiler vererek Abdülhamid Han döneminin genel portresi ve yönetim anlayışını anlattı. Dinleyicilerin, Sultan Abdülhamid Han ve onun padişah olduğu döneme dair sorularını yanıtlayan Osmanoğlu; Sultan Abdülhamid'in şehzadelik dönemindeki hayatını ve alışkanlıklarını, tahta çıktığı zaman içinde bulunduğu şartları, padişahlığı süresince uyguladığı politikaları, o süreçte hayata geçirilen projeleri ve Abdülhamid Han'ın ilmi siyaset ve istihbarat gibi konulardaki dehasını, hayatından örneklerle açıklayarak Sultan Abdülhamid Han'ın İslam medeniyetiyle batının sentezini çok iyi dengeleyen bir padişah olduğunu vurguladı.

Program, Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. M. Fatih Kanter'in konuşmacı Nilhan Osmanoğlu'na çiçek ve belge takdiminin ardından sona erdi. - KİLİS

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Eskişehir yerel haberi... Nilhan Osmanoğlu dedesi Sultan Abdülhamid Han'ı anlattı - Son Dakika

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