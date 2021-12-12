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Eskişehirli motosiklet tutkunları sokak hayvanlarını unutmadı - Son Dakika

Eskişehirli motosiklet tutkunları sokak hayvanlarını unutmadı

12.12.2021 10:44
Eskişehirli motosiklet tutkunları sokak hayvanlarını unutmadı

Eskişehir'de motosiklet derneği üyeleri, Seyitgazi karayolu üzerindeki kent çöplüğünün yakınlarında zor şartlar altında yaşayan sokak köpeklerine yiyecek ve su ulaştırarak, tahrip edilmiş olan kulübelerini onardı.

Eskişehir'de motosiklet derneği üyeleri, Seyitgazi karayolu üzerindeki kent çöplüğünün yakınlarında zor şartlar altında yaşayan sokak köpeklerine yiyecek ve su ulaştırarak, tahrip edilmiş olan kulübelerini onardı.

Eskişehir-Seyitgazi karayolu üzerindeki kent çöplüğü yakınlarında yüzlerce sokak köpeği yaşam mücadelesi veriyor. Köpeklerin soğuk havadan korunabilmesi ve aç kalmaması için bazı kurum ve dernekler barınak ve yiyecek desteği sağlıyor. Hafta sonunu zorlu şartlar altında yaşayan köpeklerin karnını doyurarak geçirmek isteyen 222 Eskişehir Motosiklet Derneği üyeleri soluğu kent çöplüğünde aldı. Çöplük kenarında yaşayan çok sayıda köpeğe yiyecek ve su veren motosiklet tutkunları, tahrip edilmiş olan kulübeleri de onardı.

"Onların karnı bizim vicdanımızla doğru orantılı olarak doyuyor"

222 Eskişehir Motosiklet Derneği Başkanı Gürkan Güler, "Malum kış günlerinde biz insanlar ne kadar dışarıda zorlanıyorsak bu sessiz dostlarımız olan sokak hayvanları da aciz olarak daha da zorlanıyor. Biz bir şekilde hayatımızı sürdürüyoruz fakat bu canlıların böyle bir şansı yok. Onların karnı bizim vicdanımızla doğru orantılı olarak doyuyor. Bu yüzden Eskişehirliler olarak bu kanayan yaraya değinmek istedik. Mecburen yapılması gereken kısırlaştırmada maalesef yetersizliği görüyor ve çoğumuz bunu kendi cebimizden karşılayıp veterinerlere yaptırıyoruz. İnanın buna yetişemiyoruz, çünkü çok fazla can var. Yeni doğan 6-7 yavrudan 1 veya 2 tanesi hayatta kalıyor. Şanslılarsa belki yaşıyorlar, onlar da açlık ve bakımsızlıktan telef olup ölüyor. Amacımız doğal ortamın bozulmaması ve bu yüzden isteğimiz belediyelerden gıda yardımı ve olursa sahiplendirilmeleri ya da kısırlaştırılmaları. Bunlar olmazsa en azından tamamen bizim gibi gönüllülerin ilgileneceği bir alan tahsis edilebilir" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

Eskişehirli motosiklet tutkunları sokak hayvanlarını unutmadı

Motosiklet, Seyitgazi, Eskişehir, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Eskişehirli motosiklet tutkunları sokak hayvanlarını unutmadı - Son Dakika


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