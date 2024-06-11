Eskişehirli öğrenciler İnönü Belediye Başkanı'nı ziyaret etti

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Anadolu Üniversitesi (AÜ) tarafından düzenlenen 'İnönü'den Sakarya'ya Milli Mücadele Rotasının Oluşturulması ve Etkilerinin İzlenmesi' projesi kapsamında Eskişehirli öğrenciler İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı'yı ziyaret etti.

AÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Semra Günay idaresinde TÜBİTAK 3005 projesi kapsamında Bilecik, Kütahya, Eskişehir ve Ankara illerini gezecek olan ETİ Sosyal Bilimler Lisesi ve Borsa İstanbul Fen Lisesi öğrencileri İnönü'yü ziyaret etti. Yirmi beş öğrenci üç öğretmen ve yedi proje ekibi üyesinden oluşan gezi heyetinin ilk durağı İnönü ilçesi ve İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı oldu. 'İnönü'den Sakarya'ya Milli Mücadele Rotasının Oluşturulması ve Etkilerinin İzlenmesi' projesi kapsamında kurtuluş meşalesinin yakıldığı İnönü İlçesini ziyaret eden heyet Belediye Başkanı Serhat Hamamcı'dan ilçenin tarihi turistik ve kültürel değerleri ile ilgili merak ettikleri konularda sorular sordu ve ilçe hakkında görüş alışverişinde bulundu. - ESKİŞEHİR