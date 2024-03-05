Eskişehirli Şehit Aileleri ve Gaziler, Çanakkale'de

Yerel

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümü öncesi şehit yakınları ve gaziler için Çanakkale gezisi düzenledi.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Eskişehir Şubesi üyesi şehit yakınları ve gazilerden oluşan ilk kafile, Büyükşehir Belediyesi Şehit Aileleri ve Gaziler Koordinasyon Birimi ile birlikte Çanakkale'ye gitti.

Dünya savaş tarihinin en şanlı zaferi olan Çanakkale Deniz Savaşı'nın geçtiği Seyit Onbaşı Anıtı, Şahindere Şehitliği, Abide, Tabyalar, Yahya Çavuş, Çimenlik Kalesi, Alçıtepe Müzesi, 57. Alay, Kemaliye ve Şehitler Anıtı ile şehitlikleri ziyaret eden katılımcılar, geziden memnun ayrıldılar.

Rehberler eşliğinde gerçekleşen ziyaretlerde yapılan anlatımlarda duygusal anlar yaşayan şehit yakınları ve gaziler, "Bu cennet vatan kolay kazanılmadı. Canımızı, kanımızı düşman ayağı bu topraklara basmasın diye verdik, yine veririz. Çok güzel bir ziyaret turu oldu. Büyükşehir Belediye Başkanımız Yılmaz Büyükerşen ve belediye görevlilerimize çok teşekkür ederiz. Tüm şehitlerimizin ruhu şad, mekanları cennet olsun" dediler.

Büyükşehir Belediyesi'nin şehit aileleri ve gazilere yönelik düzenlediği geziler, gruplar halinde devam edecek.