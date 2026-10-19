Eskişehirli telefoncu Yiğit Aytekin online alışverişte maket telefon konusunda uyardı - Son Dakika
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Eskişehirli telefoncu Yiğit Aytekin online alışverişte maket telefon konusunda uyardı

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Eskişehirli telefoncu Yiğit Aytekin online alışverişte maket telefon konusunda uyardı
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Eskişehir'de telefonculuk yapan Yiğit Aytekin, internetten yapılan cep telefonu alışverişlerinde son dönemde maket telefon gönderildiğini belirterek tüketicileri uyardı. Aytekin, kapalı ambalajlı ve faturalı ürünün ikinci el çıkabildiğini söyleyip güvenilir firmaları önerdi.

Eskişehir'de telefonculuk yapan Yiğit Aytekin, teknolojik cihazların internet alışverişlerinde artan sahte ürünler için dikkatli olunması ve güvenilir yerlerden alışveriş yapılması tavsiyesinde bulundu.

İnternet alışverişinin sağladığı kolaylık sayesinde vatandaşlar artık ihtiyaçlarını online olarak karşılıyor. Telefoncu Yiğit Aytekin, yapılan cep telefonu alışverişlerinde dikkatli olunması gerektiğini düşündüğünü belirtti. Son dönemlerde internet üzerinden yapılan sıfır telefon alışverişlerinde cihazların kutularının açıldığı veya maket telefonların çıkabildiğini belirterek, tüketicilere bilindik esnaflardan ve güvenilir firmalardan alışveriş yapmaları konusunda tavsiyede bulundu.

"İkinci el cep telefonunu paket yapıp göndermişler"

Online alışverişlerde oluşan olumsuz durumlar hakkında konuşan Aytekin, "İnternet üzerinden yapılan telefon alışverişlerinde son zamanlarda maket telefon gönderiliyor. Telefonun kutusu, IMEI'si, ambalajı ve faturası gerçek oluyor. Fakat içerisinden çıkan telefon gerçek telefon değil, maket telefon olarak çıkıyor. İnternetten alınan ürünlerde bu tip durumlar yaşanabiliyor. Hatta başımızdan geçen bir durumu anlatayım: Bir müşterimiz internet üzerinden cep telefonu almış. Ürün kapalı ambalaj içinde etiketleri orijinal ve müşterinin satın almış olduğu gün faturası kesilmiş. Ama biz ürünün garantisini sorguladığımızda ürünün yedi ay önce kurulumunun yapıldığını gördük. Müşteriye ürün sıfır ambalajlı ve kutulu olarak geliyor ama aslında ikinci el cep telefonunu paket yapıp göndermişler. Bunu biz bir kere değil, defalarca yaşadık" dedi.

İnternet üzerinden cep telefonu alışverişi yapan tüketicilere Aytekin, yerel esnafı veya bilindik firmaları tercih etmeleri önerisinde bulundu.

Kaynak: İHA
Cep TelefonuTeknolojiEskişehirGüncelYerelSon Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehirli telefoncu Yiğit Aytekin online alışverişte maket telefon konusunda uyardı - Son Dakika
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