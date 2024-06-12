ESMAK Proje Toplantısında Arama Kurtarma Ekipleri Oluşturulması Hedefleniyor

Yerel

Eskişehir Müdahale Arama Kurtarma Gönüllü Ekipleri (ESMAK) proje toplantısına başkanlık yapan Vali Hüseyin Aksoy, "Donanımlı ve müdahaleye hazır, gönüllülük esasına dayalı arama kurtarma ekipleri oluşturulması hedeflenmektedir" dedi.

Vali Hüseyin Aksoy'un başkanlık ettiği yaptığı proje tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Düzenlenen toplantıda projenin genel amaçları, ihtiyaç duyulan ekip ve ekipmanların tanıtımı yapıldı. Ayrıca hazırlanan eğitim takvimine göre yıl sonuna kadar işletmelerin eğitimlerinin tamamlanacağı belirtildi.

"Donanımlı ve müdahaleye hazır, gönüllülük esasına dayalı arama kurtarma ekipleri oluşturulması hedeflenmektedir"

Müdahale kapasitesinin kamu personeli, STK ve özel kuruluşlar ile AFAD Gönüllülerinden olmak üzere 48 araç ve bin 425 personel olduğunu kaydeden Vali Aksoy, "Meydana gelebilecek afetlerde müdahale kapasitesinin geliştirilmesini sağlamak ve destek olmak amacıyla, 250 ve üzeri çalışan personel sayısı bulunan 44 özel sektör bünyesinde donanımlı ve müdahaleye hazır, gönüllülük esasına dayalı arama kurtarma ekipleri oluşturulması hedeflenmektedir" dedi.

Toplantı sonunda Vali Hüseyin Aksoy ve katılımcılar, Valilik Meydanı'na getirilen firmaların ve AFAD'ın arama kurtarma araçlarını inceledi. - ESKİŞEHİR