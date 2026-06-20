ESMİAD Başkanı Sinlenmez: "Şehrimizin geleceği adına atılan her adımın destekçisiyiz" - Son Dakika
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ESMİAD Başkanı Sinlenmez: "Şehrimizin geleceği adına atılan her adımın destekçisiyiz"

ESMİAD Başkanı Sinlenmez: "Şehrimizin geleceği adına atılan her adımın destekçisiyiz"
20.06.2026 23:39  Güncelleme: 23:43
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Eskişehir Müteşebbis İş İnsanları Derneği Başkanı Oğuz Sinlenmez, THY yönetimiyle yapılan görüşmede şehrin havacılık, ulaşım ve yatırım potansiyelinin ele alındığını belirterek, kurumlar arası iş birliğinin önemine vurgu yaptı.

Eskişehir Müteşebbis İş İnsanları Derneği (ESMİAD) Başkanı Oğuz Sinlenmez, "Şehrimizin geleceğine yön verecek her girişimi ve her yapıcı iş birliğini büyük bir memnuniyetle takip ediyoruz" dedi.

Türk Hava Yolları (THY) yönetimiyle gerçekleştirilen görüşmede Eskişehir'in havacılık, ulaşım, eğitim ve yatırım potansiyeli ele alındı. ESMİAD Başkanı Oğuz Sinlenmez, konuyla ilgili bir açıklamada bulundu. Başkan Sinlenmez'in açıklamasında, "Eskişehir'in ortak menfaatleri söz konusu olduğunda kamu kurumlarının, yerel yönetimlerin, meslek kuruluşlarının ve iş dünyasının aynı masa etrafında buluşması şehrimiz adına son derece değerli ve umut verici bir gelişmedir. Bu kapsamda başta Eskişehir Valimiz Erdinç Yılmaz olmak üzere; Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanımız Ayşe Ünlüce'ye, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak'a, Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler'e, Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş'a, Eskişehir Ticaret Borsası Meclis Başkanı Hasan Öztürk'e, ETİ Yönetim Kurulu Başkanı Firuzhan Kanatlı'ya, Eskişehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Adnan Karamanlı'ya ve sürece katkı sunan tüm paydaşlara teşekkür ediyoruz" ifadeleri yer aldı.

"Eskişehir, Türkiye'nin havacılık başkentlerinden biri olmaya adaydır"

Sinlenmez, "Eskişehir; güçlü sanayisi, köklü eğitim kurumları, yetişmiş insan kaynağı ve havacılık alanındaki birikimiyle Türkiye'nin stratejik şehirlerinden biridir. Uçuş ağlarının geliştirilmesi, yeni yatırımların şehrimize kazandırılması, pilotaj eğitimlerinin güçlendirilmesi ve havacılık bakım-onarım faaliyetlerinin genişletilmesi; yalnızca bugünün değil, geleceğin Eskişehir'ini şekillendirecek önemli başlıklardır. Bu nedenle gerçekleştirilen görüşmelerin somut projelere dönüşmesini ve şehrimizin sahip olduğu potansiyelin ulusal ölçekte daha güçlü şekilde değerlendirilmesini temenni ediyoruz" diye konuştu.

"Eskişehir kazanıyorsa hepimiz kazanırız"

Uzun yıllardır özlem duyulan kurumlar arası dayanışma ve ortak hareket kültürünün yeniden güçlenmesi, Eskişehir'in en büyük kazanımlarından biri olacağını vurgulayan ESMİAD Başkanı Oğuz Sinlenmez, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Şehrimizin meselelerinde siyasi görüşlerden bağımsız olarak ortak akıl etrafında buluşulması ve çözüm odaklı bir yaklaşım sergilenmesi gerektiğine inanıyoruz. ESMİAD olarak, Eskişehir'e değer katacak her projeyi desteklemeye, ekonomik ve sosyal kalkınmaya katkı sunacak her çalışmanın yanında olmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle, şehrimizin geleceği için sorumluluk üstlenen, emek veren ve ortak hedefler doğrultusunda hareket eden tüm kurumlarımıza ve yöneticilerimize teşekkür ediyor; gerçekleştirilen görüşmelerin Eskişehir adına kalıcı ve somut kazanımlara dönüşmesini temenni ediyoruz." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel ESMİAD Başkanı Sinlenmez: 'Şehrimizin geleceği adına atılan her adımın destekçisiyiz' - Son Dakika

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