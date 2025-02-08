Esnaf İnternet Alışverişinden Şikayetçi

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İnternet üzerinden yapılan alışverişlerin son yıllarda hızla artması esnafları olumsuz etkiliyor. Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hakan Demirgil, esnafın desteklenmesi gerektiğini belirtirken, Pazarcılar Odası Başkanı Halil Şahin ise pazar kültürünün yaşatılması gerektiğini söyledi.

İnternet üzerinden yapılan alışverişler modern çağın vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Sanal alışverişin artması ile beraber alışverişi alışkanlıkları da değişmeye devam ediyor. Sadece birkaç tıklamayla binlerce ürüne ulaşmak, fiyat karşılaştırması yapmak ve en uygun seçenek çok kolay bir şeklide bulunabiliyor. Bu modern alışveriş yöntemi hem tüketici hem de işletmeler için avantajlı olduğu gibi bazı dezavantajları da beraberinde getiriyor. İnternet alışverişinin artmasıyla birlikte esnaf için ve geleneksel ticaret kültürü açısından ciddi bir tehdit oluşturuyor. Konu ile açıklamalarda bulanan Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı (SESOB) Hakan Demirgil, birçok kişi bilgisayar veya telefondan sipariş vererek alışveriş yaptığını ifade ederek, bu durumun çarşı esnafının işlerini düşürdüğünü söyledi.

"İnsanlar işin kolayına kaçıyor"

İnternet alışverişlerinin çarşı kültürünü olumsuz etkilediğini belirten SESOB Başkanı Hakan Demirgil, "2024 yılında Sivas'ta bin 631 yeni esnaf kaydı yapılırken, 631 esnaf kepenk kapattı. Açılan işletme sayısı daha fazla olsa da insanlar giderek işin kolayına kaçıyor. Artık birçok kişi bilgisayar veya telefondan sipariş vererek alışveriş yapıyor. Bu da çarşı esnafımızın işlerini düşürüyor. Ayrıca girdi maliyetlerinin artması, işçi giderlerinin yükselmesi ve kiraların enflasyon karşısında sürekli zamlanması esnafımızı ciddi sıkıntıya sokuyor" diye konuştu.

"Semt pazarlarına bekliyoruz"

Pazarlarda fiyatların daha uygun olduğunu ve vatandaşların pazar alışverişine yönelmesi gerektiğini belirten Sivas Pazarcılar Odası Başkanı Halil Şahin, "Pazar bir kültürdür. Buradaki atmosferi hissetmeden alışveriş yapmamak gerek. Pazarlarımızda fiyatlar oldukça uygun. Halkımıza en kaliteli, taze ürünleri sunmaya çalışıyoruz. Hatırlarsınız, pandemi döneminde pazarlar kapatıldığında marketlerde fiyatlar fahiş şekilde arttı. Bugün tezgahta gördüğünüz bir domatesi yarın göremezsiniz, çünkü sürekli yeni mahsuller geliyor. Halkımızı, pazar kültürünü yaşatmaya ve uygun fiyatlı, kaliteli ürünlere ulaşmak için semt pazarlarına alışverişe bekliyoruz" şeklinde konuştu. - SİVAS